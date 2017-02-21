Anne-baba katili kalpten gitti!

Bursa İznik'te emlak zengini olan Emine ve AhmetRefik Öner çifti, 2008 yılında ortadan kayboldu. Olaydan 6 yıl sonra oğulları Kenan Öner, gözaltına alındı. Annebabasınıöldürüpevlerinin bahçesinegömdüğü anlaşıldı. Yapılan kazılarda yaşlı çiftin kemiklerine ulaşıldı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Öner dün tutuklu bulunduğu Tekirdağ'dakicezaevinde şeker komasınagirdi. Hastaneye kaldırılan katil, kalpkrizi geçirerek hayatını kaybetti.
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