Anne-baba katili kalpten gitti!

Bursa İznik'te emlak zengini olan Emine ve Ahmet Refik Öner çifti, 2008 yılında ortadan kayboldu. Olaydan 6 yıl sonra oğulları Kenan Öner, gözaltına alındı. Annebabasını öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğü anlaşıldı. Yapılan kazılarda yaşlı çiftin kemiklerine ulaşıldı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Öner dün tutuklu bulunduğu Tekirdağ'daki cezaevinde şeker komasına girdi. Hastaneye kaldırılan katil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.