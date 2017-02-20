Yemekte düello

Kayseri'de dün 24 yaşındaki Şerife Burcu ile eşi 32 yaşındaki Sadık Bıyık, yemek masasında tartışmaya başladı. Çift birbirine girdi.Yemek masası üzerindekibıçağı alan ikili birbirinesaldırdı. Vücudunun çeşitliyerlerine 7 bıçak darbesialan Şerife Burcu, yemekmasasında yığılıp kaldı,eşi ise yaralı halde eviterk edip kaçtı. Sesler üzerine eve giden komşuları, kadını kanlar içinde buldu. Burcu, sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alındı. Bıçaklanan eşi Sadık iseevlerinin yakınında bulunanerkek kuaförüne kaçtı. Sadıkda kuaföre çağrılan 112ambulansı ile götürüldüğüErciyes Üniversitesi TıpFakültesi Acil Servisi'ndetedavi altına alındı. Çiftlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.