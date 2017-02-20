Yemekte düello

Kayseri'de dün 24 yaşındaki Şerife Burcu ile eşi 32 yaşındaki Sadık Bıyık, yemek masasında tartışmaya başladı. Çift birbirine girdi. Yemek masası üzerindeki bıçağı alan ikili birbirine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu, yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı. Sesler üzerine eve giden komşuları, kadını kanlar içinde buldu. Burcu, sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alındı. Bıçaklanan eşi Sadık ise evlerinin yakınında bulunan erkek kuaförüne kaçtı. Sadık da kuaföre çağrılan 112 ambulansı ile götürüldüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Çiftlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.