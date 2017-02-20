Van'da salsa ve tango rüzgarları esiyor. Dans akademisine giden vatandaşlar günün stresinden uzaklaşıyor. İki ay boyunca haftada üç saat ders alan 40kursiyer, hem dans etmeyiögreniyor hem de kiloveriyor. Kurs sonunda kursiyerler için tango ve salsa geceleri düzenleniyor. Akademinin müdürü Selahattin Doğrul, "İlk başladığımızda çok iyi olmasa da zamanla dansı sevdirmeyi başladık. Batı'daki Doğu algısının değişmesi bizim için çok önemliydi. Buraya gelen misafirlerimiz çok şaşırıyor. Doğu'da sadece çatışmanınolduğunu, sosyalyaşantının hiç olmadığınıdüşünen birçok insan var. Böyle bir algı oluşturulmuş. Bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz" dedi. Çatak İlçesi'ne 4 ay önce aile hekimi olarak atanan Selin Bayburt da İstanbul'da öğrendiği tangoyu şimdi Vanlılara öğretiyor.
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