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go!

Vango!
Van'da salsa ve tango rüzgarları esiyor. Dans akademisine giden vatandaşlar günün stresinden uzaklaşıyor. İki ay boyunca haftada üç saat ders alan 40 kursiyer, hem dans etmeyi ögreniyor hem de kilo veriyor. Kurs sonunda kursiyerler için tango ve salsa geceleri düzenleniyor. Akademinin müdürü Selahattin Doğrul, "İlk başladığımızda çok iyi olmasa da zamanla dansı sevdirmeyi başladık. Batı'daki Doğu algısının değişmesi bizim için çok önemliydi. Buraya gelen misafirlerimiz çok şaşırıyor. Doğu'da sadece çatışmanın olduğunu, sosyal yaşantının hiç olmadığını düşünen birçok insan var. Böyle bir algı oluşturulmuş. Bu algıyı yıkmaya çalışıyoruz" dedi. Çatak İlçesi'ne 4 ay önce aile hekimi olarak atanan Selin Bayburt da İstanbul'da öğrendiği tangoyu şimdi lılara öğretiyor.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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