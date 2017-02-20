Yol Durumu
  1. 'Leş'yoner
  2. 81 ilden 100 hakim

Uludere’de parmağı

Uludere’de FETÖ parmağı
Goyan aşireti, terör örgütü PKK'ya karşı koruculuk sistemi öncesinde silahla ilk direnişi gösteren bir aileydi. Söz konusu aile 5 kişiyi PKK'ya karşı şehit verdi. Aşiret üyesi Adil Ağın ise 2011'de 35 vatandaşın yaşamını yitirdiği, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü'ndeki hava operasyonunda 'nün parmağı olduğunu belirtti. Ağın, "Öldürülenlerin hepsi Ortasu Köyü'ndendi. O köy PKK'ya karşı mücadele veren korucu köyüydü. O olay tamamen komploydu" dedi.

Tansu Edip GÖKBUDAK
Etiketler: ,
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar