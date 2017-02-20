Uludere’de FETÖ parmağı

Goyan aşireti, terör örgütü PKK'ya karşı koruculuk sistemi öncesinde silahla ilk direnişi gösteren bir aileydi. Söz konusu aile 5 kişiyi PKK'ya karşı şehit verdi. Aşiret üyesi Adil Ağın ise 2011'de 35 vatandaşın yaşamını yitirdiği, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortasu Köyü'ndeki hava operasyonunda FETÖ'nün parmağı olduğunu belirtti. Ağın, "Öldürülenlerin hepsi OrtasuKöyü'ndendi. O köy PKK'yakarşı mücadele veren korucuköyüydü. O olay tamamenkomploydu" dedi.
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