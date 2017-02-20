Teröristlere ağır darbe! Tam 1068 şüpheli...

İçişleri Bakanlığı, terör operasyonlarının haftalık bilançosunu açıkladı. Buna göre 268 operasyonda 1067 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, 13-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operayonlar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 268 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 1067 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 57 kişi tutuklanmıştır.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 21 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 5'i tutuklanmıştır.

FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

501 kişi gözaltına alınmış bunlardan 63'ü tutuklanmıştır.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

3'ü ölü, 1'i yaralı, 5'i sağ yakalanan, 1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

Teröristler tarafından kullanılan 6 ilde (Tunceli-1, Bingöl-5, Hatay-1, Diyarbakır-5, Mardin 4, Batman 2) 18 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiş,

Tuzaklanan 31 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiş,

104 kg plastik patlayıcı ve 2985 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

14 El Bombası,

19'u ağır ve uzun namlulu (1 Roketatar,1 Zagros, 1 Kanas, 13 Kaleşnikov, 2 M-16, 1 G-3) olmak üzere toplam 42 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirilmiştir.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 73 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 573 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 22.279.084 TL olan;

4 ton 717 kg Esrar,

51 kg Eroin,

1 kg Kokain,

11 kg Afyon Maddesi,

3.073 adet Uyuşturucu Hap,

5 kg Metamfetamin,

1 kg Sentetik Kannabinoid,

81 kg Uyuşturucu Hammaddesi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 9.079.257 TL olan;

1.266.257 adet Kaçak Sigara,

46.920 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 852 kişi gözaltına alınmış, 105 kişi tutuklanmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

74'ü denizlerde olmak üzere 2.439 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 48 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştır."