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Terör örgütlerine ağır darbe!

Terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor! 'dan yapılan açıklamaya göre kapsamında yapılan operasyonda 27 'lı terörist etkisiz hale getirilirken 'ne düzenlenen hava harekatında ise 11 PKK'lı terörist öldürüldü.

Terör örgütlerine ağır darbe!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden 'nın 181'inci gününde 140 hedefi, karadan ve havadan vuruldu, 27 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 181'inci gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteği ile büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab meskun mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatlarına devam etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile DEAŞ'a ait 122 hedefe atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından da DEAŞ'a ait 18 hedefe yönelik düzenlenen hava harekatları sonucunda teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 14 bina, karargah olarak kullanılan 2 bina, 1 cephanelik ve mühimmat yüklü 1 araç imha edildi. Koalisyon güçleri tarafından düzenlenen hava harekatları sonucunda, 1 DEAŞ üyesi terörist etkisiz hale getirildi, 1 araç imha edildi.

Topçu atışları ve hava harekatları ile toplam 27 DEAŞ üyesi terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'YA HAVA HAREKATI
Öte yandan 'nde terör örgütü PKK'ya yönellik gerçekleştirilen hava harekatında 11 terörist öldürüldü. TSK'dan yapılan açıklamada,

"Bugün 02.42-02.59 saatleri arasında Irak kuzeyindeki Zap bölgesine alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir mağara girişinde tespit edilen Bölücü Terör Örgütü mensuplarından, alınan ilk görüntülere göre 11'i etkisiz hale getirilmiştir." İfadelerine yer verildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 09:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

:)) Pazartesi ve güzel bir haber....

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 20.02.2017 10:24
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