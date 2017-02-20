ÖSO birlikleri Bab'ı temizliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde ilerleyişini sürdürüyor.

ÖSO saha komutanlarından Halid İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK destekli ÖSO'ya bağlı birliklerin Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin güneybatısında yer alan spor kulübünü, Kef kavşağı, Deluv kavşağı ile teknik lisenin kontrolünü terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığını aktardı.

İbrahim, "İlçe merkezindeki büyük kavşağı da örgütten kurtaran muhalifler, Bab merkezinde terör örgütüyle postane ve mahkeme binası çevresinde DEAŞ unsurlarıyla savaşıyor.'' dedi.

Özgür Suriye Ordusu birliklerinin ilçe merkezine yönelik operasyonu gece başlattığını söyleyen İbrahim, birliklerin kentin güneybatı kesimlerinden ilçe merkezine doğru kontrolü şekilde ilerlediklerini söyledi.

TSK'ya ait savaş uçaklarının havadan ÖSO birliklerine destek verdiğini urgulayan İbrahim, ''TSK'ya ait fırtına obüslerinin de karadan ilçe merkezinde örgüte ait yerleri vurarak muhaliflerin ilerlemesini sağladı. ÖSO ilçenin büyük bölümünün kontrolünü sağladı, zafer yakındır'' diye konuştu.

TSK'dan bugün yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 181'inci gününde 140 DEAŞ hedefinin karadan ve havadan vurulduğu, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirmişti.

Başbakan Binali Yıldırım, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "El Bab büyük ölçüde kontrol altına alındı. Tedbiri asla elden bırakmayacağız." demişti.

TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35,1 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor. 24 Ağustos'tan bu yana bin 920 kilometrekareden fazla alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK'dan temizlendi.

Bab merkezde tüm yönlerden kuşatılan DEAŞ'ın, bölgeden çekilmek istemesi durumunda, Rakka yönünde Halep'in doğu kırsalına çekilebileceği dar bir koridor bulunuyor.