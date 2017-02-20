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Orgeneral Akar, 'nde

Abu Dabi'de düzenlenen IDEX-2017 Uluslararası Savunma Fuarı etkinliklerine katılan Akar, burada Savunma Bakanı Bavardi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rumeyti ile görüştü

Orgeneral Akar, Birleşik Arap Emirliklerinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral , körfez ülkelerinden 'ne (BAE) yaptığı te, BAE Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hamad Muhammed bin Sani el-Rumeyti ve Savunma Bakanı Savunma Bakanı Muhammed bin Ahmet el-Bavardi'yle bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Orgeneral Akar'ın, BAE'ye dün gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı (IDEX-2017) etkinliklerine katıldığı belirtildi.

Orgeneral Akar'ın daha sonra BAE Savunma Bakanı Bavardi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rumeyti ile bir araya gelerek, askeri iş birliği ve bölgesel konularda değerlendirmeler yaptığı, bilgi ve görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 18:56
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