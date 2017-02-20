Akçay, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Bütün terör örgütleri Devlet Bahçeli'nin benimsemiş olduğu yöntemden çok memnun" şeklindeki sözleri üzerine yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin tükenmişlik sendromu içerisinde hırçınlık yaptığını belirtti.

"CHP SİYASİ SIĞLIĞINI GİZLEME ÇABASINA GİRMİŞTİR"

CHP'nin ana muhalefet sorumluluğunu taşımayıp, kıskançlık krizlerine girdiğini savunan Akçay, "CHP referandum kampanyasını MHP karşıtlığı üzerinden kurarak siyasi sığlığını gizleme çabasına girmiştir. CHP'nin tutumu sarhoşun gideceği yeri şaşırıp başka kapıyı çalmasına benzemektedir. CHP sözcüsü siyasette demagojinin ve polemiğin cazibesinden kendisini sıyırmayı bir türlü becerememekte; MHP'ye saldırmak için adeta fırsat kovalamaktadır." ifadesini kullandı.

"TERÖRİST CENAZELERİNDE KUYRUĞA GİRENLER MHP'YE SALDIRIYOR"

"Özel'in, kullandığı içi boş cümlelerin CHP'nin politikasızlığının su yüzüne çıkmasından başka bir anlam ifade etmediğini" kaydeden Akçay, şöyle devam etti:

"Neresinden tutsanız dökülen bu hezeyanlar, ithamlar ve saldırılar CHP'nin içinde bulunduğu çaresizliğin açık göstergeleridir. Bugüne kadar pek çok girişimiyle bölücü terör örgütünün vagonu olmaktan hicap duymayanların, terörist cenazelerinde kuyruğa girenlerin Genel Başkanımıza dönük ifadeleri ancak abesle iştigaldir. Terör örgütünün uzantılarıyla kol kola girerek 'Birlikte nasıl salladık' diye birbirlerine gülücük dağıtanların MHP'ye referandum üzerinden saldırması da oldukça manidardır. Bölücü terör örgütünün kondüktörlüğüne soyunarak Meclisi PKK'nın ve siyasi uzantılarının talepleri doğrultusunda toplantıya çağıranların hangi katarlara vagon olduğunu Türk milleti çok iyi bilmektedir."

"TERÖRİSTLERİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNANLARIN MHP'Yİ ANLAMAMASI NORMAL BİR DURUM"

Özgür Özel'in, MHP'ye yönelik açıklamalarında bildik ezberleri tekrarlayıp durduğunu vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"MHP ülkemiz için, devletimiz için, milletimiz için bu referandumda 'evet' demektedir. Türk devletine ve Türk milletine düşmanlık besleyenleri bizim bu çizgimizi destekler mahiyette göstermek siyasi bir sığlıktır. Bugüne kadar defalarca terör örgütünün sözcülüğüne soyunanların MHP'nin tutumunu anlayamaması kabul edilebilir bir durumdur."

ÖZGÜR ÖZEL'İ KÖŞEYE SIKIŞTIRAN SORULAR

Akçay bölücü terör örgütü ile bugüne kadar kimlerin iş birliği yaptığının Meclis kayıtlarında yer aldığını belirterek, şu görüşlerini aktardı:

"Sayın Özel'e soruyorum: Bölücü terör örgütü 'Türklüğün bekası için evet' diyen MHP'den mi memnun olur, yoksa Aralık 2014'te İmralı canisinin taleplerini kanun teklifi haline getirerek toplumsal mutabakat komisyonu ile ortak akıl heyeti kurulmasını öneren CHP'den mi? Bölücü terör örgütü 'Her evet milletin istiklaline, devletin istikbaline, bayrağın iffetine, vatanın izzetine duadır ve yeminimizdir' diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'den mi memnun olur, Ekim 2014'te PKK'nın Suriye uzantısı için 'YPG bizim için terör örgütü değildir' ifadesini kullanan CHP'nin Genel Başkanından mı? Bölücü terör örgütü 'cumhuriyet için, devlet için, millet için evet' diyen MHP'den mi, yoksa 'Ben ve çevremdekiler HDP'ye oy verdik' diyen CHP'den mi memnun olur? CHP'li grup başkanvekili kendi hazin durumlarına bakıp özeleştiri yapacaklarına Türk siyasetinin ilkeli, dürüst ve yüz akı partisi MHP aleyhinde kampanya yürütme gayretindedir. MHP'nin anayasa ve dokunulmazlıklar konusundaki ilkeli, tutarlı ve dürüst duruşu CHP'yi rahatsız etmiştir. Bu rahatsızlık yalan, iftira ve nefret söylemine dönüşmüştür. Yalan ve iftiranın hasadı hüsrandır. Yalan ve iftiranın kaçınılmaz sonucu itiraf ve özürdür. Sonuç olarak, kim ne derse desin MHP hak bildiği yoldan devam edecektir. MHP siyasetin onurlu amiral gemisidir; bu konumunu da muhafaza edecektir."