'Leş'yoner

Fransız Jonathan Jeffrey kurulduğu günden beri DEAŞ’ın Avrupa’dan teröristlerini getiren isimdi. Fransız ordusunun eski ismi binlerce paralı askeri Suriye’ye götürüp eğitti. Kendisine Ebu İbrahim El Fransi denen lejyoneri, Mehmetçik El Bab’da paket etti
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 180'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Dün muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan El Bab'ın, DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatlarına devam etti. Obüslerle yapılan atışlarda 41 terör hedefi yerlebir edildi.
BABLILAR, ASKERİMİZE SIĞINDI
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca da hava harekatı düzenlendi. Jetler, aralarında bomba yüklü bir aracın da bulunduğu 11 hedefi imha etti. Operasyonlarda12 terörist etkisiz hale getirilirken,Mehmetçik'in katıldığı bir operasyondaDEAŞ'ın bölgedeki en etkili isimlerdenbirinin yakalandığı açıklandı. Eski Fransız askeri olan Jonathan Jeffrey isimli teröristin ele geçirildiği belirtildi. Avrupa'daki DEAŞ terör olaylarının planlayıcısı ve Avrupa'dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jeffrey'nin, El Bab'da yakalandığı öğrenildi. DEAŞ'ın kurulduğu ilk günden bu yana örgütün Avrupa sorumlusu olan Jeffrey'ninyıllardır binlerce Avrupalı paralı askerleriSuriye ve Irak'a getirerek eğittiği ve terörörgütüne kattığı anlaşıldı. Jeffrey paralı askerlerin dışında da özellikle Belçika, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan binlerce gencin de DEAŞ saflarına katılmasını sağlamıştı. Bu arada DEAŞ teröründen kaçarakEl Bab'ı terk eden insanlara Mehmetçikkucak açtı. Suriyeliler için oluşturulangüvenli bölgeye Mehmetçik tarafındangıda yardımı yapıldı.
ZAHMETE GİRMEYİN FİSTANINIZI GİYİN
El Bab'ı DEAŞ'tan arındıran Mehmetçik, sıranın Menbiç'e geldiğini söyledi. Menbiç'teki YPG ve PKK'lıların hendekler kazarak hazırlık yaptığını öğrenen Mehmetçik, sosyal medyadan teröristlere şu mesajı gönderdi. Hendek kazıp, bomba tuzaklayıp boş yere zahmete girmeyin. Fistanlarınızı giyin, bizi bekleyin. Geliyoruz!
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