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'Leş'yoner

Jonathan Jeffrey kurulduğu günden beri ’ın Avrupa’dan teröristlerini getiren isimdi. Fransız ordusunun eski ismi binlerce paralı askeri Suriye’ye götürüp eğitti. Kendisine Ebu İbrahim El Fransi denen lejyoneri, Mehmetçik ’da paket etti

Leşyoner
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 180'inci gününde, terör örgütü 'a ait 52 hedef karadan ve havadan vuruldu, 12 terörist etkisiz hale getirildi. Dün muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grupları, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan 'ın, DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatlarına devam etti. Obüslerle yapılan atışlarda 41 terör hedefi yerlebir edildi.

BABLILAR, ASKERİMİZE SIĞINDI
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarınca da hava harekatı düzenlendi. Jetler, aralarında bomba yüklü bir aracın da bulunduğu 11 hedefi imha etti. Operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, Mehmetçik'in katıldığı bir operasyonda DEAŞ'ın bölgedeki en etkili isimlerden birinin yakalandığı açıklandı. Eski askeri olan Jonathan Jeffrey isimli teröristin ele geçirildiği belirtildi. Avrupa'daki DEAŞ terör olaylarının planlayıcısı ve Avrupa'dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jeffrey'nin, El Bab'da yakalandığı öğrenildi. DEAŞ'ın kurulduğu ilk günden bu yana örgütün Avrupa sorumlusu olan Jeffrey'nin yıllardır binlerce Avrupalı paralı askerleri Suriye ve Irak'a getirerek eğittiği ve terör örgütüne kattığı anlaşıldı. Jeffrey paralı askerlerin dışında da özellikle Belçika, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan binlerce gencin de DEAŞ saflarına katılmasını sağlamıştı. Bu arada DEAŞ teröründen kaçarak El Bab'ı terk eden insanlara Mehmetçik kucak açtı. Suriyeliler için oluşturulan güvenli bölgeye Mehmetçik tarafından gıda yardımı yapıldı.

ZAHMETE GİRMEYİN FİSTANINIZI GİYİN
El Bab'ı DEAŞ'tan arındıran Mehmetçik, sıranın Menbiç'e geldiğini söyledi. Menbiç'teki YPG ve PKK'lıların hendekler kazarak hazırlık yaptığını öğrenen Mehmetçik, sosyal medyadan teröristlere şu mesajı gönderdi. Hendek kazıp, bomba tuzaklayıp boş yere zahmete girmeyin. Fistanlarınızı giyin, bizi bekleyin. Geliyoruz!
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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