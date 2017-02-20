Ardahan'ınGöle İlçesi'ne bağlıSenemoğlu köyündeyaşayan Çapanailesinin davetsizmisafiri tilki,görenleri hayretedüşürüyor. Karyağışı ve soğukyüzünden yiyecekbulmakta zorlukçeken tilki, hergün aynı saatteÇapan çiftininevine gidip burnunu pencereyedeğdiriyor. Kendisini bu şekildefark ettiren kurnaz tilki, aileninverdiği yemeği de afiyetle yiyor.Yabani hayvanı her gün besleyen evsahibi Yusuf Çapan şunları söyledi: "Tilkiher gün eve gelip karnını doyurmayaçalışıyor, yemek bulamadığı için mecburenköye iniyor. Artık geldiğini anlıyoruz. Bizebir zararı yok. Çok zeki bir hayvan."
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