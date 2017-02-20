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Kurnaz

Kurnaz tilki
Ardahan'ın Göle İlçesi'ne bağlı Senemoğlu köyünde yaşayan Çapan ailesinin davetsiz misafiri , görenleri hayrete düşürüyor. Kar yağışı ve soğuk yüzünden yiyecek bulmakta zorluk çeken tilki, her gün aynı saatte Çapan çiftinin evine gidip burnunu pencereye değdiriyor. Kendisini bu şekilde fark ettiren kurnaz tilki, ailenin verdiği yemeği de afiyetle yiyor. Yabani hayvanı her gün besleyen ev sahibi Yusuf Çapan şunları söyledi: "Tilki her gün eve gelip karnını doyurmaya çalışıyor, yemek bulamadığı için mecburen köye iniyor. Artık geldiğini anlıyoruz. Bize bir zararı yok. Çok zeki bir hayvan."
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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