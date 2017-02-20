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Külliye'de kritik kabul

Cumhurbaşkanı , ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i kabul etti. Görüşmeye Başbakan Yıldırım da katıldı.

Külliyede kritik kabul
Cumhurbaşkanı , ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı John McCain'i kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul ettiği ABD'li Senatör John McCain ile yaptığı görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım da dahil oldu. Yıldırım'ın ABD'li senatör ile ayrıca bir görüşme yapmayacağı belirtildi.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 14:20
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