İlginç tablo

Tekirdağ Emniyeti, İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait tablonun 3 milyon liraya satılacağı ihbarı üzerine düğmeye bastı. Belirlenen 2 aracı durdurup 5 zanlıyı yakaladı. Aracın içerisinde Bartın Emniyeti Eski Müdür Yardımcılığı'nı yapan Edip K. da vardı! Üstelik tablo Edip K.'nın oğlu Erdem K.'nın çantasından çıktı. Polisin yaptığı kimlik tespitinde araçtaki Gültekin G., Rize'de polis, Bünyamin A. ise Rizeli bir esnaf çıktı. Aracın direksiyonunda yakalanan Murat G.'nin ise Edip K.'nın akrabası olduğu saptandı. Tablo orijinalliğinin tespiti için Mimar Sinan Üniversitesi'ne gönderildi. Mahkemeye çıkarılan 5 zanlı ise salıverildi. Olayın ardından konuşan Murat G. şunları söyledi: "Araçta yakalanmam tamamen tesadüf. Gültekin G.'yi de tanımam. Picasso da saçma sapan bir ressam. İlkokul çocuğuna boya versen, öyle eciş bücüş resim yapmaz!"