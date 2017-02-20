FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in 43'üncü doğum gününde, vatandaşlar kabirini ziyaret etti.

Halisdemir'in, 43'üncü yaş günü için Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret eden bir grup polis memuru ve vatandaş, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Ziyaretçilerden Müçteba Gökşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'dan geldiğini belirterek, 15 Temmuz'dan beri kabri ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

Gökşen, "Böyle insanlar oldukça ülkemiz sonsuza kadar güçlü bir şekilde gidecektir. O gece kalkışmaya müdahale için çıkamadım, içimde bir uhde kaldı. Keşke ben de mücadele edebilseydim dedim. Ama milletimiz bu mücadeleyi verdi, ben de en azından mezarına gelip dua etmek istedim." şeklinde konuştu.

Hüseyin Çoban da kişinin vatan uğruna feda edilebileceği en önemli unsurun canı olduğunu dile getirerek, "Vatan içinde en kıymetlisini Halisdemir vermiştir, bu vatana fazlasıyla borcunu ödemiştir. O artık şehitlik mertebesine ermiştir, her gün onun için doğum günüdür." dedi.

Şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçiler tarafından çiçek bırakıldı.