Hain saldırıda gözaltı sayısı 89’a yükseldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısının 89'a çıktığı bildirildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıya ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma çerçevesinde saldırıyla ilgili kent merkezi ve aralarında Viranşehir'in de bulunduğu bazı ilçelerde tespit edilen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 30 kişi daha gözaltına alındı.

Aynı soruşturma kapsamında bombalı saldırısıyla ilişkisi olduğu değerlendirilen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla 33 kişiyi daha gözaltına aldı.

Saldırının ardından yapılan ilk operasyonda olayla ilişkisi olduğu öne sürülen 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat'ta Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 2 kişi şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.