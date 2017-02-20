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Gözler ’de

Gözler Silivri’de
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 15'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul'da başlanacak. Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davada, İlhan İşbilen, Şerif Ali Tekalan, Suat Yıldırım, İhsan Kalkavan, Ekrem Dumanlı ve Hidayet Karaca da yargılanacak. Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "usulsüz kayıt altına alma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "iftira" suçlarından 85 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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