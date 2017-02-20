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'cü hakkında iade talebi

çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer alan ve ABD'ye kaçtığı belirlenen Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni hakkında iade talebi hazırladı.

FETÖcü Ekrem Dumanlı hakkında iade talebi

'nün çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirtilen Dumanlı'nın ABD'de olduğu tespit edildi. Mahkeme, bu tespitlerin ardından Dumanlı hakkında iade talepnamesi hazırladı.

Söz konusu talepname ABD'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

3 İSİM İÇİN DAHA İADE TALEBİ
Öte yandan mahkemece, firari sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk ve Ahmet Kurucan için ABD'ye, Abdullah Aymaz için ise Almanya'ya gönderilmek üzere iade talepnamesi oluşturuldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya ve Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen 24 firari sanık hakkında bu yılın Ocak ayında hazırladığı iade talepnamelerini ilgili ülkelere iletilmek üzere Bakanlığa göndermişti.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 17:26
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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BURAK BURAK

HAKAN ŞÜKÜR DENEN HAİNDE GETİRİLSİN CEZALANDIRILSIN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2017 00:36
ali ali

ekrem dumanlı denen vatan haini mutlaka hesap vermeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2017 00:35
KERİM KERİM

İDAM CEZASI ÇIKARILMALI

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 21.02.2017 00:33
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