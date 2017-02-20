FETÖ'nün çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince örgütün üst düzey yöneticileri arasında yer aldığı belirtilen Dumanlı'nın ABD'de olduğu tespit edildi. Mahkeme, bu tespitlerin ardından Dumanlı hakkında iade talepnamesi hazırladı.



Söz konusu talepname ABD'ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilecek.

3 İSİM İÇİN DAHA İADE TALEBİ

Öte yandan mahkemece, firari sanıklar Hamdullah Bayram Öztürk ve Ahmet Kurucan için ABD'ye, Abdullah Aymaz için ise Almanya'ya gönderilmek üzere iade talepnamesi oluşturuldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Norveç, Kamboçya ve Madagaskar'ın da bulunduğu 15 ülkeye kaçtıkları belirlenen 24 firari sanık hakkında bu yılın Ocak ayında hazırladığı iade talepnamelerini ilgili ülkelere iletilmek üzere Bakanlığa göndermişti.