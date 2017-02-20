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Engelli vatandaşın kömürünü çaldılar

'de tren kazası sonucu iki bacağı kesilen 49 yaşındaki 'ın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının verdiği 20 torba kömürü çalındı.

Engelli vatandaşın kömürünü çaldılar

Alınan bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi'nde iki odalı evde yaşayan 2 çocuk babası Karaman, polisi arayarak bahçesindeki kömürlükte bulunan 20 torba kömürün çalındığını bildirdi.

"HİÇ Mİ UTANMADINIZ"
Kömürlükte inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tren kazası sonucu iki bacağı kesilen engelli Karaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış ortasında kömürsüz kaldığını belirterek, "Devletin verdiği kömürü çalıp götürmüş vicdansızlar. İki çocuğuma bakıyorum mağdurum, engelliyim, devletin verdiği maaşla geçiniyorum. Polis çağırdım, gelip kontrol ettiler, çevrede güvenlik kamerası yok, gören yok, bilen yok. Polis arkadaşlar yardımcı oluyor." dedi.

Hırsızlara seslenen Karaman, "Adam mı bulamadınız, engelli bir insanın kömürünü çaldınız. Hiç mi utanmadınız." diye konuştu.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi 17:48
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