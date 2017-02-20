Cem Küçük’ün evine silahlı saldırı

Gazeteci Cem Küçük'ün Güngören'deki evine, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş edildi.

Edinilen bilgiye göre, gazeteci Küçük'e ait olan ve ağabeyi Osman Küçük'ün ikamet ettiği Akıncılar Mahallesi'ndeki eve, akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu, evin camına 4 kurşun isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, bölgeye Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ateş açan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gazeteci Cem Küçük, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırının tesadüf olmadığını düşündüğünü söyledi. Küçük, "Bu eğer bir terör eylemi ise vız gelir tırıs gider, şahsımı böyle eylemlerle korkutamazlar. Net bir şey söylemek için polis teşkilatımızın açıklama yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"BENİM GİBİ BİRİNİ ASLA YILDIRAMAZLAR"

Gazeteci Cem Küçük basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Saat tam 19.00'da televizyondayken reklam arasında kardeşimin eşi aradı. Eve ateş ediliğini, kurşun izleri olduğunu söyledi. O esnada yengem ve iki yeğenim de evde. Polislerin yaptığı araştırmaya göre 4 el ateş edilmiş olduğu görülüyor. Terör olayı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Tesadüf gibi görünmüyor, bilinçli yapılmış. Evin her şeyi benim üzerime görünüyor ama ben oturmuyorum. Kardeşimin 10 yıldır kullandığı bir ev burası, arası benim de gelip gittiğim yer. Terör örgütlerinden birinin işi gibi görünüyor. İstanbul emniyet müdürümüz Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bey detaylı inceleyip araştırıyorlar. Eğer bizi terör örgütlerine korkutmak, yıldırmak için yapılan bir eylemse benim gibi birini asla yıldırmaz." dedi.





Twitter hesabından bir açıklama yapan Küçük, "Güngören'de bana ait olan ama kardeşimin ikamet ettiği ev 1 saat önce kurşunlandı. Pompalı silahla ateş edilmiş. Terörle mücadele ekipleri olay yeri incelemesi yapıyor. Camlar patlamış ve evin salonunda kurşun izleri var" dedi.



Cem Küçük, A Haber'e bağlanarak saldırı hakkında bilgi verdi.