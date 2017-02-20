Fetullahçı Terör Örgütü'nün elemanları kaçacak delik aradı! En büyük desteği ise Yunanistan sağladı! Yunan yargısı, 8 darbeci haini Türkiye'ye iade etmeme kararı aldı. Yunanistan'ın yüz verdiği FETÖ'cüler ise kötü komşuya kaçmak için sınıra dayandı! Ancak son operasyonda vatandaşın sabrı taştı! Buna göre Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şubesi eski Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz hakkında FETÖ'den yakalama kararı vardı. Yavuz, ABD'ye kaçtı. Eşi Gülay Yavuz, oğlu Taha Atacan Yavuz (25) ve kızı Merve Yavuz (24) ise dün Yunanistan üzerinden sınırı geçmek için Edirne'ye ulaştı.





Erbaş, tedavi için hastanedeydi. Karşısında FETÖ zanlılarını görünce "Vatan hainleri" diye seslendi. Onu çevredeki vatandaşlar da destekledi.



KİŞİ BAŞI 5 BİN EURO'YA...

Yanlarında Ufuk Gürsoy Yavuz ile birlikte kaçan öğretmen çift İlhan ve Nihal Şahin'in oğlu Fuat Şahin de (17) vardı. Zanlılar, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek için kişi başı 5 bin Euro'ya anlaştı. Bir sala binip Meriç Nehri üzerinden Yunanistan topraklarına kaçacaklardı. Zanlıların durumundan şüphelenen vatandaşlar, hemen jandarmayı uyardı. Jandarma ekipleri, firarileri ile organizatör S.K.'yı kıskıvrak yakaladı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Ayağından ameliyat olduğu için hastanede bulunan Jandarma Er Oğuzhan Erbaş ise zanlıları görünce çileden çıktı. Zanlılara tepki göstererek şöyle bağırdı: "Kitabın Kur'an-ı Kerim ise vatana ihanet etmeyeceksin. Benim ağabeyim gazi. Ben de askerim. Bugün bu olanlar zoruma gidiyor. Birileri sıcak yatağında yatıyor, vatana, millete ihanet ediyor..." Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 4 şüpheliyi adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı vererek serbest bıraktı. Gözaltında bulunan organizatör S.K.'nın sorgusu devam ederken, sınırdaki önlemler de arttırıldı.



Turgay BALCI