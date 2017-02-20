Aşk bebeği

Ankara'da ailesi tarafından 'Love baby' ismiyle kısa bir süre önce sosyal medya hesabı açılan Çınar'ın hayran kitlesi her geçen gün büyüyor. Alnında kalp şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya gelen bebeğin fotoğraflarını binlerce kişi beğeniyor. Baba MuratEngin "Bir yaşındansonra çok daha belirginbir kalp şeklini aldı.Herkes ona 'aşkbebeği' diyor. Çınar'aInstagram hesabı açtık.Yaklaşık 400 takipçisivar. Fotoğraflarıpaylaşılıyor ve binlercebeğeni alıyor. Bu dabizim hoşumuzagidiyor. Ona güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Anne Ceyda Engin de, bebeklerinin kalp şeklindeki doğum lekesinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok kişinin ilgisini çektiğini söyledi. Çınar'ın ününün ülke sınırlarını aştığını belirtti.
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