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Aşk bebeği

Aşk bebeği
Ankara'da ailesi tarafından ismiyle kısa bir süre önce sosyal medya hesabı açılan Çınar'ın hayran kitlesi her geçen gün büyüyor. Alnında kalp şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya gelen bebeğin fotoğraflarını binlerce kişi beğeniyor. Baba Murat Engin "Bir yaşından sonra çok daha belirgin bir kalp şeklini aldı. Herkes ona 'aşk bebeği' diyor. Çınar'a Instagram hesabı açtık. Yaklaşık 400 takipçisi var. Fotoğrafları paylaşılıyor ve binlerce beğeni alıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Ona güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Anne Ceyda Engin de, bebeklerinin kalp şeklindeki doğum lekesinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok kişinin ilgisini çektiğini söyledi. Çınar'ın ününün ülke sınırlarını aştığını belirtti.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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