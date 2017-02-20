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81 ilden 100

81 ilden 100 hakim
Türkiye'nin 81 ilinden 100 Sulh Ceza i, Ankara'da düzenlenen 'a katıldı. Çalıştay'da FETÖ soruşturmalarındaki tutuklamalara kesin delil ve yan delil oluşturan unsurlar ele alındı. Çalıştay raporunda 17-25 Aralık darbe girişimi milat kabul edilirken, delil niteliği taşıyan gizli tanık, dershane, Bank Asya, ByLock, etkin pişmanlık, imam, abi-abla, himmet, dernek ve sınav usulsüzlükleri madde madde anlatıldı.

Yüksel TEMEL
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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