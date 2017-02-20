81 ilden 100 hakim

Türkiye'nin 81 ilinden 100 Sulh Ceza Hakimi, Ankara'da düzenlenen Çalıştay'a katıldı. Çalıştay'da FETÖ soruşturmalarındaki tutuklamalara kesin delil ve yan delil oluşturan unsurlar ele alındı. Çalıştay raporunda 17-25 Aralık darbe girişimi milat kabul edilirken, delil niteliği taşıyan gizli tanık, dershane, Bank Asya, ByLock, etkin pişmanlık, imam, abi-abla, himmet, dernek ve sınav usulsüzlükleri madde madde anlatıldı.
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