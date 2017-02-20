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1 yılda eridiler

1 yılda eridiler
Hatay İskenderun'da fazla kilolarından bunalan iki kardeş, azimleriyle herkese ders verdi! 164 kilo olan Yusuf Erdener ile 143 kilo olan ablası Beren Erdener, kiloları nedeniyle sosyal ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Zayıflamak için bir yıl önce diyetisyene giden iki kardeş, adeta eridi! Yusuf 66 kilo verip 98'e, Beren ise 54 kilo verip 89'a indi. Eskiden kendisine göre kıyafet bile bulamayan Beren, "Tek bir tane pantolona takılı kalıyordum. Şu an bedenime göre kıyafet bulup giyebiliyorum. Aslında azim gerekiyor. Kimse başarabileceğime inanmıyordu. Hedefim 78 kiloya kadar düşmek" dedi.
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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