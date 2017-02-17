Sözcü paçavrasının mizah dergisinden büyük alçaklık

Sözcü gazetesine ait sözde mizah dergisi Gırgır, ahlaksızca bir karikatüründe Hz. Musa'ya hakaret etti.

Gırgır dergisinin İslam dininin mukaddesatını hedef alan karikatürüne tepki yağdı.

Dergide Hz.Musa'ya alenen küfredildi. Gırgır adlı sözde mizah dergisi büyük bir tepkiyle karşılaşırken, çok sayıda sosyal medya kullancısı gerekli cezai yaptırımların uygulanmasını ve derginin kapatılmasını istiyor. 3 mukaddes dinin peygamberi olan Hz. Musa'ya yönelik bu saldırı toplumun her kesiminden büyük tepki topladı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, skandal karikatüre tepki gösterirken "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İşte o skandal karikatür;







Gazeteci Salih Tuna Gırgır'ın ahlaksızlığına sert tepki gösterdi:





Türkiye Musevi cemaatinin yayın organı Şalom Gazetesi yazarı Karel Valansi Gırgır'a böyle tepki gösterdi.



