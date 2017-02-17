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'lı hainler öldürüldü

Mardin’in ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada terör örgütü ’nın sözde 2 sorumlusu ölü ele geçirildi.

PKKlı hainler öldürüldü
'in Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, örgütün sözde sorumlusu Behzat ve Musa kod aldı teröristler ölü ele geçirildi.

Ölü ele geçirilen teröristlerin İstanbul, Ankara ve Adana'daki patlamaları gerçekleştiren kişiler olduğu öğrenildi. Bir grup teröristtin sıkıştırıldığı bölgede ların devam ettiği öğrenildi.
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  • 17 Şubat 2017, Cuma 21:45
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