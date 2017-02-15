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  1. Dev projede önemli gelişme

sınav takvimine düzenlemesi

, 16 Nisan'da yapılacağı duyurulan ve Tıp sınavlarının, nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

O iki sınav referandum nedeniyle ertelendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden () yapılan yazılı açıklamada, 16 Nisan'da yapılacağı duyurulan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2017- İlkbahar Dönemi) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2017- Tıp İlkbahar Dönemi), nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasına ve 17 Mayıs'ta sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Devlet Hizmet Yükümlülüğü ataması sonrası atama işlemleri yapılan hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrılmaları, yapılan atamaların hükümsüz kalması ve atama yerlerinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan aksamalar nedeniyle 2017 TUS ve STS Tıp Sonbahar Dönemi Sınavları'nın 27 Ağustos'ta yapılmasına, sınav sonuçlarının 20 Eylül'de açıklanmasına, 2018'den itibaren TUS ve STS Tıp 1'inci Dönem sınavının şubat, TUS ve STS Tıp 2'nci Dönem sınavının ağustos ayında yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, 2017 Sınav Takvimi'nin güncellenmiş haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden adayların bilgisine sunulduğu kaydedildi.
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  • 15 Şubat 2017, Çarşamba 11:56
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