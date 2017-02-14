Başörtülü kıza saldıran şahıs CHP'li çıktı!

Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste provokatif bir olay yaşandı.

HAKARET ETTİ, FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDUArkadaşları ile birlikte gezmek için Maltepe'ye giden lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diyerek hakaretlerde bulundu. Genç kıza tekme de atan saldırgan, ardından kızın başörtüsünü çıkardı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kız ise uzun süre olayın şokunu yaşadı. Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girerek kadını sakinleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran şoför, duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alınırken, genç kız ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.



SALDIRGAN CHP'Lİ ÇIKTI

Hukukçu Derya Yanık Twitter'da yaptığı açıklamalarında, söz konusu saldırgan kişinin CHP'nin Maltepe teşkilatına bağlı bir üyesi olduğunu duyurdu



TUTUKLANDI

Mahkeme, Maltepe'de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K.'nin tutuklanmasına karar verdi.



Yaşanan provokatif olaydan sonra saldırgan A.K.'nin sosyal medya hesaplarında yaptığı iğrenç paylaşımlar da ortaya çıktı.



"2000'LERİN BAŞINDAN BERİ DÖVÜYORUM"

Ressamlık yaptığı belirlenen A.K., Facebook paylaşımlarında 2000'lerin başından beri başörtülüleri dövdüğünü itiraf ettiği görüldü.



"SİZ DE DÖVÜN"

Başörtülülere karşı adeta kin kusan A.K., takipçilerini de "Siz de dövün. Zorla başlarını açmaya çalışın, sorarlarsa AKP Kemalist artık dersiniz." uyarısında bulunuyor.