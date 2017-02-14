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Başörtülü kıza saldıran şahıs CHP'li çıktı!

Maltepe’de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırganın CHP'nin Maltepe teşkilatına bağlı bir üyesi olduğu ortaya çıktı! Saldırganın, aynı zamanda sosyal medyada yapmış olduğu başörtüsü karşıtı paylaşımlar da dikkat çekti...

Başörtülü kıza saldıran şahıs CHPli çıktı!

Pendik-Kadıköy hattında sefer yapan bir minibüste provokatif bir olay yaşandı.

HAKARET ETTİ, FİZİKİ SALDIRIDA BULUNDUArkadaşları ile birlikte gezmek için Maltepe'ye giden lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., A.A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Bir anda genç kızın başörtüsüne asılan kadın, "Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın" diyerek hakaretlerde bulundu. Genç kıza tekme de atan saldırgan, ardından kızın başörtüsünü çıkardı. Bir anda neye uğradığını şaşıran genç kız ise uzun süre olayın şokunu yaşadı. Tartışma üzerine minibüs şoförü devreye girerek kadını sakinleştirdi. Maltepe Cumhuriyet Karakolu önünde duran şoför, duruma polislere bildirdi. Minibüsten indirilen saldırgan kadın gözaltına alınırken, genç kız ise ifadesi alınmak üzere Maltepe Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

SALDIRGAN CHP'Lİ ÇIKTI
Hukukçu Derya Yanık Twitter'da yaptığı açıklamalarında, söz konusu saldırgan kişinin CHP'nin Maltepe teşkilatına bağlı bir üyesi olduğunu duyurdu

TUTUKLANDI
Mahkeme, Maltepe'de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Başörtülü kıza saldıran kişi CHP üyesi çıktı

Başörtülü kıza saldıran kişi CHP üyesi çıktı

Başörtülü kıza saldıran kişi CHP üyesi çıktı


Yaşanan provokatif olaydan sonra saldırgan A.K.'nin sosyal medya hesaplarında yaptığı iğrenç paylaşımlar da ortaya çıktı.

"2000'LERİN BAŞINDAN BERİ DÖVÜYORUM"
Ressamlık yaptığı belirlenen A.K., Facebook paylaşımlarında 2000'lerin başından beri başörtülüleri dövdüğünü itiraf ettiği görüldü.

"SİZ DE DÖVÜN"
Başörtülülere karşı adeta kin kusan A.K., takipçilerini de "Siz de dövün. Zorla başlarını açmaya çalışın, sorarlarsa AKP Kemalist artık dersiniz." uyarısında bulunuyor.

Genç kızı darp eden saldırgan başörtüsüne nefret kusuyor
  • 14 Şubat 2017, Salı 11:49
YORUMLAR 25 yorum yapıldı

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sevim sevim

allaha nasıl can verecek bu saldırgan

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 19:46
fethi fethi

başörtüsüne yapılan bu terörizmi kınıyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 19:46
antin kuntin antin kuntin

Yakında KeMAL Kılıçtaroğlu bu kızı alnından öper..

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 19:45
esra esra

nasıl bi kadın bu yazıklar olsun bunlar 15 temmuzda cami hocası sela okuyor diye saldıran zihniyetle aynı .

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 14.02.2017 19:44
alican alican

bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 14.02.2017 19:41
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