Golen dava!

Teröristbaşı Gülen ile çetesi devletin kılcal damarlarına sızdı. Ancak spordan da uzak kalmadı! Ünlü futbolcuların FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı. Onlar arasında Galatasaray'da topkoşturan Arif Erdem, İsmail Demiriz,Uğur Tütüneker ile Hakan Şükür devardı. Erdem ile Şükür, kaçtı. İsmail Demiriz tutuklandı. Uğur Tütüneker isetutuksuz olarak yargılanmaya başlandı. İşte bu sanıklarla ilgili davanın yarın başlayacağı açıklandı. Dava dosyasında, futbolun sporda en popüler dal olması nedeniyle Gülen'in bu alanda yapılanma talimatı verdiği vurgulandı.
GÜLEN'LE 289 KEZ KONUŞTU Arif Erdem ise Gülen'e ait telefonnumarası ile 289 kez görüşmeyapmıştı. Ayrıca Erdem, örgütün futbolayağının önemli isimlerinden biriolarak anlatıldı. Öte yandan FETÖ'nünakademik yapılanmaya ilişkin dava bugünbaşlayacak. 45 akademisyen hakimkarşısına çıkacak. Davanın iddianamesindeörgütün, Fetullah Gülen'in talimatıylaüniversiteleri ele geçirmek için YÖK'eparalel bir yapı oluşturduğu belirtiliyor.Örgütün her türlü sınav yolsuzluğuyaparak, 2002-2013 yılları arasındaüniversitelere tahmini 8 bin 500civarında akademisyen yerleştirdiğibelirtiliyor.
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