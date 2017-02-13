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Golen dava!

ve Hakan Şükür kaçtı! İsmail Demiriz tutuklandı. Uğur Tütüneker serbest bırakıldı! Ortak özellikleri ise teröristbaşı Gülen’e pas atlamalarıydı. İlk duruşmaları ise yarın!

Golen dava!
Teröristbaşı Gülen ile çetesi devletin kılcal damarlarına sızdı. Ancak spordan da uzak kalmadı! Ünlü futbolcuların üyesi olduğu ortaya çıktı. Onlar arasında Galatasaray'da top koşturan Arif Erdem, İsmail Demiriz, Uğur Tütüneker ile Hakan Şükür de vardı. Erdem ile Şükür, kaçtı. İsmail Demiriz tutuklandı. Uğur Tütüneker ise tutuksuz olarak yargılanmaya başlandı. İşte bu sanıklarla ilgili davanın yarın başlayacağı açıklandı. Dava dosyasında, futbolun sporda en popüler dal olması nedeniyle Gülen'in bu alanda yapılanma talimatı verdiği vurgulandı.

GÜLEN'LE 289 KEZ KONUŞTU
ise Gülen'e ait telefon numarası ile 289 kez görüşme yapmıştı. Ayrıca Erdem, örgütün futbol ayağının önemli isimlerinden biri olarak anlatıldı. Öte yandan FETÖ'nün akademik yapılanmaya ilişkin dava bugün başlayacak. 45 akademisyen hakim karşısına çıkacak. Davanın iddianamesinde örgütün, Fetullah Gülen'in talimatıyla üniversiteleri ele geçirmek için YÖK'e paralel bir yapı oluşturduğu belirtiliyor. Örgütün her türlü sınav yolsuzluğu yaparak, 2002-2013 yılları arasında üniversitelere tahmini 8 bin 500 civarında akademisyen yerleştirdiği belirtiliyor.

FATİH ULAŞ
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  • 13 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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