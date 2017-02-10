



Türkiye'de son 15 yılda hayata geçirilen enerji politikaları ve projelerle enerji alanında büyük gelişmeler yaşandı.

Önümüzdeki 10 yılda ise enerji sektöründeki toplam yatırımın 110 milyar dolaro aşması bekleniyor.

Türkiye'de yeraltı zenginliklerinin henüz yüzde 30'U keşfedildi.

Petrol ve doğalgaz yurtiçi arama ve üretim bütçesi 2002'ye oranla yaklaşık 7 kat arttı.

Türkiye'nin enerji ithalatı geçen yıla göre yüzde 28,2 azalarak 27 milyar 155 milyon dolara geriledi.

Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Sistemi (UMREK) kurulum çalışmalarına başlandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji arzı içindeki payının attırılması planlanıyor.

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PETROL-DOĞALGAZ YATIRIMLARI

Türkiye'nin bulunduğu bölgedeki ülkeler, dünyadaki petrol ve gaz rezervlerinin %60'ını barındırıyor.

İthal edilen doğalgazın %16'sı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) olarak getiriliyor.

Türkiye'de 334 milyon varil kanıtlanmış petrol rezervi bulunuyor.

Günlük petrol üretimi 2015 yılında 62 bin varile ulaştı.

Türkiye, 85 milyon metreküp depolama ve günde azami 20 milyon metreküp sisteme gaz basma kapasiteli ilk yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma /(FSRU) tesisini açtı.

Günlük 20 milyon metreküpten fazla kapasiteye sahip ikinci yüzer LNG tesisi çalışmaları da sürüyor.

Sadece 2016 projeleriyle LNG kapasitesi %09'lık artışla 34 milyon metreküpten 64 milyon metreküpe yükseldi.

Yeni yatırımlarla sisteme verilebilen LNG kapasiteli günlük 107 milyon metreküpe çıkacak.

Türkiye'nin, Orta Asya, Rusya ve Ortadoğu'da bulunan petrol ve doğalgazın AVrupa'ya taşınmasındaki stratejik önemi artıyor.

2015'te boğazlardan geçen ham petrol miktarı günlük toplam 2 milyon varili aştı.

Türkiye, petrol ve doğalgazda tedarikçi ülke çeşitliliğini arttırmayı planlıyor.

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TÜRKİYE-RUSYA ARASINDAKİ TÜRK AKIMI PROJESİ ONAYLANDI

Proje ile Karadeniz'İn altından geçecek iki boru hattı üzerinden Türkiye ve bölge için yıllık toplam 31.5 milyar metreküp doğalgaz temini planlanıyor.

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Projesi çalışmaları devam ediyor.



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ELEKTRİK SANTRALLERİ

Son 14 yılda, enerji üretiminde 75 milyar dolar yatırım yapıldı.

Türkiye elektrik iletim ve dağıtım şebeke uzunluğu bakımından dünyada 5, Avrupa'da ise 3. sırada yer alıyor.

2016 yılında %68'i yerli olmak üzere 158 yeni elektrik santrali açıldı.

15 milyar tonluk yerli kömürle Türkiye önemli bir termik santral potansiyeline sahiptir.

Elektrik üretiminde yerli kömürün payı %12,8'den %16'ya çıakrıldı.

2017 ve sonrasında yerli kömüre dayalı enerji santrali yatırımları hızlanacak.



2019's kadar hidrolikte 32 bin MW, rüzgarda 10 bin MV, güneşte 3 bin MV, jeotermalde 700 MV ve biyokütlede 700 MV elektrik üretim kapasitesine erişilecek.

2023'e kadar nükleer santrallerden elektrik üretimine geçilecek.

Bu tarihe kadar üçüncü nükleer santral için de çalışmalar başlayacak.