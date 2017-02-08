FETÖ'cü Aytaç ve Uslu da listede

Resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı kararname ile emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı. Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.



ÜNVANLARINI KULLANAMAYACAKLAR

Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.



GÜVENLİK BİLE OLAMAYACAKLAR

Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.





ARALARINDA ÖNDER AYTAÇ VE EMRE USLU DA VAR

Bu kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı ve şu an firari olan eski Polis Akademisi öğretim üyesi FETÖ'cü Önder Aytaç ve eski baş komiser Emrullah (Emre) Uslu da yer alıyor.



