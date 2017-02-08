Yol Durumu
  1. El Bab'dan acı haber
  2. FETÖ'den kurban, katarakt ve su kuyusu dolandırıcılığı

FETÖ'cü Aytaç ve Uslu da listede

FETÖ'nün azılı tetikçilerinden ve Emrullah (Emre) Uslu'nun da emeklilik hakları ve rütbesi elinden alınan emniyet personeli arasında olduğu ortaya çıktı.

FETÖcü Aytaç ve Uslu da listede

Resmi gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 686 sayılı kararname ile emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 242 kişinin rütbeleri alındı. Kararnameye göre, bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecek, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecek.

ÜNVANLARINI KULLANAMAYACAKLAR
Ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacak ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

GÜVENLİK BİLE OLAMAYACAKLAR
Söz konusu emniyet mensuplarının silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilecek ve özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.

ARALARINDA ÖNDER AYTAÇ VE EMRE USLU DA VAR
Bu kişiler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı ve şu an firari olan eski Polis Akademisi öğretim üyesi FETÖ'cü ve eski baş komiser Emrullah (Emre) Uslu da yer alıyor.
Etiketler: ,
  • 08 Şubat 2017, Çarşamba 12:12
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
ihsan ihsan

bunların mallarınada el koyun pasaportlarını iptal edin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 08.02.2017 13:49
ERSİN ERSİN

Ellerinize sağlık...sırtınız yere gelmesin.Paraleller aldatarak beslenir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 08.02.2017 12:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar