CIA'in Aralık 1986'da hazırladığı ve dünyadaki terör faaliyetlerinin incelendiği değerlendirme raporunda, terör örgütü PKK hakkında ayrıntılı analizlerin bulunduğu bölüm dikkat çekti. Raporun "PKK: yolunu değiştiriyor mu?" başlıklı bölümünde 1980 darbesinden sonra PKK'nın Suriye'ye geçerek faaliyetlerini orada sürdüğü ifade edildi.

PKK AVRUPA'YI ÜS OLARAK KULLANMIŞ

Raporda, PKK'nın aynı dönemde Suriye haricinde Batı Avrupa ülkelerinde de yapılanmaya başladığına dikkat çekildi. Örgütün özellikle Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinde propaganda faaliyetleri ve militan kazanımı için çalışma yaptığı vurgulandı.

Terör örgütü PKK'nın Batı Avrupa'daki yapılanmasının bir diğer amacının ise yurt dışında Türkiye'ye ait hedeflere saldırı için bu ülkeleri üs gibi kullanmak olduğu belirtildi. Önemli sayıda PKK militanı ve sempatizanının Avrupa'da bulunduğu kaydedildi.

Raporda, terör örgütü PKK'nın kendisine karşı olan bütün muhalif Kürtleri "hain, ajan, katil ve Kürt halkının düşmanı" olarak tanımladığının altı çizilerek, PKK'nın Kürt halkı adına bu gibi muhalifleri öldürme hakkına sahip olduğunu iddia ettiğine vurgu yapıldı. Ayrıca örgütün birçok muhalifini de infaz ettiği raporda yer aldı.

VERGİ VE HARAÇ

Terör örgütü PKK'nın kurduğu ekonomik yapılanmaya değinilen rapordaki "Destek Kaynakları" başlıklı bölümde, "PKK çantalarını büyük ölçüde Kürt halkı arasındaki üyelerinden vergi toplayarak ve haraç keserek dolduruyor." ifadesi dikkat çekti.

PKK'nın üyelerinden, sempatizanlarından ve takipçilerinden kazançlarının bir kısmını örgüte vermelerini istediği belirtilen raporda, örgütün ayrıca para toplamak için etkinlikler düzenlenmesi ve örgütün finansmanı için şirketler kurulmasını istediği göze çarptı.

Raporda, örgütün Haziran 1986'da Almanya'nın Celle şehrinde Türkiye'deki PKK'lı teröristlere kıyafet alınması amacıyla Kürtlerden para topladığı bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca raporun aynı bölümünde terör örgütü PKK'nın Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan PKK üyeleri ve sempatizanlarından da bir teröristin yıllık kıyafet ihtiyacının karşılanması için para topladığı da kaydedildi.

Avrupa'da sosyal yardım alarak yaşayan ve doğrudan para yardımı yapamayan büyük ailelerden ise kendi çevrelerinden yardım toplamaları istendiği de raporda paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

PKK'nın terör faaliyetlerinin finansmanı için yasal görünümlü dernek ve vakıflar kurduğu, bunları hem siyasi-ideolojik propaganda için hem de bağış adı altında örgüte para toplamak için kullandığı kaydedildi.

Terör örgütü PKK'nın ayrıca Avrupa'da kurduğu "ERNK" gibi alt kolları ile Kürt iş adamlarından haraç aldığı, bu şekilde elde edilen paraların örgüte aktarıldığı da CIA'in istihbarat raporlarına yansıdı.

PKK, Almanya tarafından 1993'te, ABD tarafından 1997'de, Kanada tarafından 2002'de, Avustralya tarafından 2005'te terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Avrupa Birliği ise 2001'de PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanıdı ve örgütün tüm faaliyetlerini yasakladı.