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ndan açıklaması

 Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Yunan özel kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına yaptığı indirme tatbikatının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, 'ı bu tür eylemlerden kaçınmaya davet etti.

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan açıklaması

Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, 'ın Ege'deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Müftüoğlu, konuya ilişkin "Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlanmıştır. 1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan İstanköy (Kos) adası üzerinde her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla, İstanköy'e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede; komşumuz Yunanistan'ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi'ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" açıklamasını yaptı.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 10:44
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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MEHMET KOCAMIŞ MEHMET KOCAMIŞ

İNDİRİN BİRKAÇ LEŞ KARGASINI GÖRSÜNLER BAKALIM TÜRKLERLE HALA OYUN OYNANIRMI

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 21:19
t&#252;rkiye sabırlıdır türkiye sabırlıdır

bunların babaları emir ediyo türkiyeyi taciz edin diye nerde o yunanda yürek türkiyeyi tahrik edecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 16:50
Alp Alp

Türkiyenin gücünü kimse test etmesin .Türkiye bölgesel değil küresel bir güçtür.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 16:22
yetim yetim

sabreyle ya erenler sabreyle yunan birgun gelir icinden belasini bulur sabirla oynamak bela getirir birde turkiye sabirigla oynamak daha vahim

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evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 15:01
matado matado

eceli gelen it,cami duvarına işermiş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 03.02.2017 12:33
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