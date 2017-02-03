Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Müftüoğlu, konuya ilişkin "Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlanmıştır. 1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan İstanköy (Kos) adası üzerinde her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla, İstanköy'e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede; komşumuz Yunanistan'ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi'ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Yunan özel kuvvetlerine bağlı paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına yaptığı indirme tatbikatının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirterek, Yunanistan'ı bu tür eylemlerden kaçınmaya davet etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
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İNDİRİN BİRKAÇ LEŞ KARGASINI GÖRSÜNLER BAKALIM TÜRKLERLE HALA OYUN OYNANIRMI
bunların babaları emir ediyo türkiyeyi taciz edin diye nerde o yunanda yürek türkiyeyi tahrik edecek
Türkiyenin gücünü kimse test etmesin .Türkiye bölgesel değil küresel bir güçtür.
sabreyle ya erenler sabreyle yunan birgun gelir icinden belasini bulur sabirla oynamak bela getirir birde turkiye sabirigla oynamak daha vahim
eceli gelen it,cami duvarına işermiş.
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