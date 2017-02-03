CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından, 1 milyon 200 bin TL'lik 'haberleşme' faturası nedeniyle istifası istenen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen suskunluğunu bozdu.



Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan'a konuşan CHP'nin fatura rekortmeni vekili Elif Doğan Türkmen, "Partimin kararına uyarım, gereği neyse yaparım" dedi.

"YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM"

Elif Doğan Türkmen ayrıca canlı yayında kendini savunarak, vatandaşlara mektuplar gönderdiğini ve faturaların bu yüzden kabardığını ileri sürdü. Bu kadar fatura geleceğini tahmin etmediğini söyleyen Türkmen, "Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum, ben yanlış bir şey yapmadım" diye konuştu.

"PARTİMİN KARARINA UYACAĞIM"

CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.



Skandal fatura sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Haberi olmadığını" savunan Türkmen, daha sonra ise, "Faturanın sorumlusu olmadığını" iddia etmişti.