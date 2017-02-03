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'li fatura rekortmeni vekil konuştu

'nin TBMM Başkanlık Divanı Üyesi , 1 milyon 200 bin TL'lik faturayla gündeme gelmişti. Türkmen, "Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum" dedi.

CHPli fatura rekortmeni vekil konuştu

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından, 1 milyon 200 bin TL'lik 'haberleşme' faturası nedeniyle istifası istenen CHP Adana Milletvekili suskunluğunu bozdu.

Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan'a konuşan CHP'nin fatura rekortmeni vekili Elif Doğan Türkmen, "Partimin kararına uyarım, gereği neyse yaparım" dedi.

"YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM"
Elif Doğan Türkmen ayrıca canlı yayında kendini savunarak, vatandaşlara mektuplar gönderdiğini ve faturaların bu yüzden kabardığını ileri sürdü. Bu kadar fatura geleceğini tahmin etmediğini söyleyen Türkmen, "Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum, ben yanlış bir şey yapmadım" diye konuştu.

"PARTİMİN KARARINA UYACAĞIM"
CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.

Skandal fatura sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Haberi olmadığını" savunan Türkmen, daha sonra ise, "Faturanın sorumlusu olmadığını" iddia etmişti.
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  • 03 Şubat 2017, Cuma 20:04
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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Abidjan Abidjan

Ne kadar piskin biri, resmen hirsizlik yapiyor, bir de ben bir sey yapmadim diye oburleniyor

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evet0
hayır0
cevapla 04.02.2017 01:09
Abdi M&#252;ktesabat Abdi Müktesabat

Büyük iş yapmış, arkasında duruyor. Bu hanımı böyle düşünen CHPliler seçmemeli.

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evet0
hayır0
cevapla 04.02.2017 00:34
Kalaycı Kalaycı

Çok büyük bir marifet ve ülke kurtarmış gibi yaptığımın haltın arkasındayım diyor. Bu ne yüzsüzlük.Milletin parasıyla milyonu aşan telefon faturası duydunuz mu hiç.

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evet3
hayır0
cevapla 03.02.2017 23:22
ziya ziya

Nerede kazandın da harcıyorsun o parayı hırsız. Birde utanmadan, sıkılmadan arkasındayım diyorsun. Gerçi sizin hayatınız hırsızlık. Sizin gözünüzde devlet deniz. Devlete zarardan başka bir katkınız olmaz ama yemeye, cebinizi doldurmaya geldi mi üzerinize yoktur.

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evet2
hayır0
cevapla 03.02.2017 21:59
karatuğ karatuğ

dünyanın maaşını alıyorsunuz bir de cep telefonlarınızı çay paralarınızı ıvır zıvırlarınızı da millete ödetiyorsunuz tek yaptığınız şey oturduğunuz yerden para kazanmak bir de birbirinizi yemeniz mecliste

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 03.02.2017 21:47
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