CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu tarafından, 1 milyon 200 bin TL'lik 'haberleşme' faturası nedeniyle istifası istenen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen suskunluğunu bozdu.
Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan'a konuşan CHP'nin fatura rekortmeni vekili Elif Doğan Türkmen, "Partimin kararına uyarım, gereği neyse yaparım" dedi.
"YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM"
Elif Doğan Türkmen ayrıca canlı yayında kendini savunarak, vatandaşlara mektuplar gönderdiğini ve faturaların bu yüzden kabardığını ileri sürdü. Bu kadar fatura geleceğini tahmin etmediğini söyleyen Türkmen, "Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum, ben yanlış bir şey yapmadım" diye konuştu.
"PARTİMİN KARARINA UYACAĞIM"
CHP Milletvekili Elif Doğan Türkmen, "İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ama partimin kararına uyarım. Genel Başkanımız ile konuştuktan sonra gereğini yaparım" ifadelerini kullandı.
Skandal fatura sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Haberi olmadığını" savunan Türkmen, daha sonra ise, "Faturanın sorumlusu olmadığını" iddia etmişti.
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Ne kadar piskin biri, resmen hirsizlik yapiyor, bir de ben bir sey yapmadim diye oburleniyor
Büyük iş yapmış, arkasında duruyor. Bu hanımı böyle düşünen CHPliler seçmemeli.
Çok büyük bir marifet ve ülke kurtarmış gibi yaptığımın haltın arkasındayım diyor. Bu ne yüzsüzlük.Milletin parasıyla milyonu aşan telefon faturası duydunuz mu hiç.
Nerede kazandın da harcıyorsun o parayı hırsız. Birde utanmadan, sıkılmadan arkasındayım diyorsun. Gerçi sizin hayatınız hırsızlık. Sizin gözünüzde devlet deniz. Devlete zarardan başka bir katkınız olmaz ama yemeye, cebinizi doldurmaya geldi mi üzerinize yoktur.
dünyanın maaşını alıyorsunuz bir de cep telefonlarınızı çay paralarınızı ıvır zıvırlarınızı da millete ödetiyorsunuz tek yaptığınız şey oturduğunuz yerden para kazanmak bir de birbirinizi yemeniz mecliste
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