Yunan Bakan'a sert tepki: Aklını başına topla

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan gerilim konusunda Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'a sert tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, , "Savunma Bakanı aklını başına toplasın" dedi. Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki Ege sorununa dikkat çekerek, sürmekte olan istikşafi görüşmeleri hatırlattı ve şunları söyledi: "Biz bu istikşafi görüşmeleri hep devam ettirdik. Çipras Hükümeti döneminde iktidar ortağı da olan radikal sağ partinin başkanı aynı zamanda Yunanistan'ın Savunma Bakanı. Bu bakan sürekli tahriklerde bulunuyor. Yunanistan eskiden beri tahrik edici şeyler yapıyor. Biz komşumuzla gerginlik olmasın diye aklıselim davranıyoruz.

TIRMANIRSA ALLAH KORUSUN

Çoğunu gündeme bile getirmiyoruz. Ancak Kardak konusunu fırsat bilerek durumu tırmandırıyorlar. Savunma Bakanı aklını başına toplasın. Aklıselim davranmamızı suistimal etmemeleri lazım. Gereken cevabı vermesini de biliriz. Bakan'ın tavrı yeni değil. Biz bu tavırlarını Çipras'a da söyledik, söylüyoruz. İki ülke arasında ihtilaflı konular konuşarak çözülmeli. Sağduyulu olmak lazım. Durum tırmanırsa, Allah korusun istenmeyen bir kaza olursa bunun telafisi de olmaz. Büyük bir olgunluk içinde davranıyoruz. Yunan Savunma Bakanı da olgunluk içinde hareket etmeli."

NEDEN ÇELENK BIRAKTI?

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu ile birlikte Kardak kayalıklarının bulunduğu bölge üzerinde uçuş yaptı.



Kardak krizinin 21. yılı nedeniyle yapılan uçuşta, 1996'da hayatını kaybeden 3 Yunan subayı için denize çelenk bırakıldı. (Hürriyet)