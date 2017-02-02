TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık haberleşme faturasının detayları ortaya çıkmaya başladı. TBMM'de, CHP'li Türkmen'in Meclis'i karıştıran skandal faturasının tartışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre kendini "Meclis tarafından haberleşme hizmetinin fahiş fiyatla alındığı' ve 'faturalarla ilgili bilgilendirilmediği' yalanı da ortaya çıkan Türkmen, gerek seçim bölgesi olan Adana'ya gerekse Meclis'teki çalışmalarına ilişkin tüm haberleşme giderlerini Meclis'in bütçesinden karşıladı.



HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADI

Türkmen'in 1 milyon 200 bin lirayı bulan faturasının önemli bir bölümü posta giderlerinden oluştu. Türkmen, CHP'nin Adana'da gerçekleştirdiği mitingler için de Meclis Başkanlık Divanı üyelerine tanınan 'sınırsız haberleşme gideri' hakkını ölçüsüzse kullandı. Türkmen, CHP'nin Adana mitingleri için bu ilde kayıtlı 1 milyon 200 bin seçmenin tümüne hiçbir parti ayrımı yapmadan 'Mitinge bekliyoruz' yazılı davetiyeler gönderdi. Türkmen davetiyelerin baskısında da en pahalısını tercih etti. Davetiyelerin renkli baskılı olması faturayı yükseltti.



6 YILLIK VEKİL MAAŞINA DENK GELİYOR

Türkmen'in Meclis'te yaptığı tüm faaliyetleri de yine SMS, yazılı bildirim ve diğer yöntemlerle Adana'daki tüm seçmene gönderdiği öğrenildi. Bunun yanı sıra üniversite sınavları ve benzeri sınavlarda da öğrencilere Meclis'in kendisine tanıdığı hakkı kullanarak 'Sınavda başarılar' diledi. Türkmen'in faturasına ilişkin yapılan hesaplamalar, faturanın ölçüsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre Türkmen'in haberleşme faturası 50 milletvekilinin iletişim harcamalarına eşdeğer. Bir milletvekilinin ise 6 yıllık maaşına karşılık geliyor.



İLK 3 CHP'DE

Türkmen'in faturası gözleri diğer Başkanlık Divanı üyeleri ile sınırsız harcama hakkı bulunan Grup Başkanvekilleri'ne çevirdi. 23 üyesi bulunan Divan'da en yüksek gelen faturalarda ilk 3 sırayı CHP'lilerin aldığı öğrenildi. Türkmen'in yanı sıra 2016'da CHP'li Emre Köprülü'nün 373 bin 457 TL, Özcan Purcu'nun ise 181 bin 905 TL harcama yaptığı ortaya çıktı. AK Partili Mustafa Elitaş'ın 7 bin, Ahmet Gündoğdu'nun 8 bin liralık iletişim masrafı bulunurken, MHP'li Erkan Akçay 2016'da 13 bin 204 TL'lik fatura çıkardı. HDP'li Ahmet Yıldırım ise aylık 500 liradan fazla fatura getirmediğini söyledi.





* 1.2 MİLYON RENKLİ DAVETİYE

Elif Türkmen, CHP'nin masrafından kısmak için miting davetiyesini millete ödettirdi.



İSTİFA BASKISI ARTIYOR

Türkmen'in 1 milyon 200 bin liralık skandal faturası ve yine 2017'nin sadece Ocak ayında 800 bin liralık posta gideri CHP'de de tepkiye yol açtı. CHP yöneticileri her fırsatta Türkmen'in haberleşme faturasıyla ilgili 'Kendisine yakışanı yapacaktır' açıklamasında bulunurken, kulislerde Türkmen'in faturasının CHP'ye zarar verdiği ve katip üyelik görevinden istifasının istendiği, bunun yanı sıra faturanın bir bölümünü ödemesinin de kendisinden talep edildiği dile getiriliyor.





* KILIÇDAROĞLU TÜRKMEN'E ARKA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı, 1.2 milyonluk fatura için "Sınırsız harcama yetkisi vermeselerdi" yorumunu yaptı.



ZÜBEYDE YALÇIN/EVRİN GÜVENDİK





