İşte Erdoğan-Merkel görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Başbakanı Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünde, terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerine dikkat çekildi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ YUMMAYIN

Kabulde, PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkındaki endişeler paylaşılırken, örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade edildi.

AJANLIK İTHAMI ASILSIZ

Özellikle Alman medyasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili gündeme gelen ajanlık ithamının asılsız olduğu vurgulanarak, DİTİB'in Alman kanunlarına göre faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu hatırlatıldı.

REFERANDUMDA TÜRK VATANDAŞLARINA KOLAYLIK SAĞLANMASI

Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2016 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşmenin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların ele alınan konular arasında yer aldığı görüşmede, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa referandumunda oy verebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması talebi de dile getirildi.

ALMAN MAKAMLARININ YALAN YANLIŞ AÇIKLAMALARI

Görüşmede, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda Alman makamları tarafından zaman zaman yanlış, eksik ve yanlı bilgilere dayanan açıklamalar yapıldığına işaret edildi.

GERİ KABUL ANLAŞMASI

Geri kabul anlaşması neticesinde Ege Denizi'ndeki ölümlerin sona ermesinde Merkel'in katkılarının önemli bulunduğuna vurgu yapılarak, Avrupa Birliği'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği kaydedildi.