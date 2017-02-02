İşte Erdoğan-Merkel görüşmesinin perde arkası

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Almanya Başbakanı Merkel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulünde, terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetlerine dikkat çekildi.
TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ YUMMAYIN
Kabulde, PKK, FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerinin Almanya'daki faaliyetleri ve yapılanmaları hakkındaki endişeler paylaşılırken, örgüt faaliyetlerine göz yumulmasının müttefiklik ilişkisi ile bağdaşmadığı ifade edildi.
AJANLIK İTHAMI ASILSIZ
Özellikle Alman medyasında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile ilgili gündeme gelen ajanlık ithamının asılsız olduğu vurgulanarak, DİTİB'in Alman kanunlarına göre faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu hatırlatıldı.
REFERANDUMDA TÜRK VATANDAŞLARINA KOLAYLIK SAĞLANMASI
Türk-Alman ekonomik ilişkilerinde 2016 yılının ikinci yarısında başlayan iyileşmenin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların ele alınan konular arasında yer aldığı görüşmede, Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının anayasa referandumunda oy verebilmeleri için gerekli kolaylığın sağlanması talebi de dile getirildi.
ALMAN MAKAMLARININ YALAN YANLIŞ AÇIKLAMALARI
Görüşmede, Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda Alman makamları tarafından zaman zaman yanlış, eksik ve yanlı bilgilere dayanan açıklamalar yapıldığına işaret edildi.
GERİ KABUL ANLAŞMASI
Geri kabul anlaşması neticesinde Ege Denizi'ndeki ölümlerin sona ermesinde Merkel'in katkılarının önemli bulunduğuna vurgu yapılarak, Avrupa Birliği'nin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.