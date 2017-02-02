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ablası

Amerikan kanalı , skandal bir yayına imza attı. Yalancı sunucu Christiane , " Ablası" gibi davranarak Türkiye'yi karalamaya kalktı

CNN ablası

televizyonunun provokatör sunucusu Amanpour, Türk düşmanlığında sınır tanımadı. Ülkemizi karalamak için bu kez ekranı terör örgütüne açtı.

Yalan kadın, isimsiz iki genci FETÖ'ye yolladı. Yüzü kapalı sözde general ile röportaj yaptırdı. O hain de Mehmetçik hakkındaki iftiralarını ekrandan sıraladı.

Vatan haini, teröristbaşı Gülen'e bağlı olduğunu saklamadı. "Türk ordusu uçaklarını kaldırmaktan bile aciz. Deniz Kuvvetleri ise zaten çoktan bitti" diye saçmaladı.

'nün maşa olduğunu hatırlatan güvenlik ve istihbarat uzmanları ise CNN'in düşmanca yayınını şöyle yorumladı: Bu tür asılsız haberler, Türkiye'ye açılan savaşın bir parçası...



TRUMP ŞOKU: FAKE NEWS!
Başkanı , CNN'in yalanlarını yüzlerine şu sözlerle çarpmıştı: Sahte haberlerinizle tam bir çöküş içindesiniz. Reytingleriniz batıyor ve itibarınız yerle bir... Adınızı Fake News (Yalan Haber) olarak değiştirin!
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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