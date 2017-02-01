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yine alçaklık peşinde!

Türkiye düşmanlığıyla bilinen ABD kanalı International yine bir alçaklığa imza attı. 15 Temmuz'dan sonra ABD'ye kaçan firari bir 'cü hainle röportaj yapan kanal üst düzey asker olarak tanıttığı bu hainin TSK'yı karalayan sözlerine yer verdi.

CNN yine alçaklık peşinde!
Amerika kanalı , Türkiye'ye karşı algı operasyonuna devam ediyor. CNN, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ABD'ye kaçan 'cü firari ile röportaj yaptı.

Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportaj kimliği gizli tutulan FETÖ'cü 'üst düzey asker' olarak tanıtıldı.

Firari darbeci röportajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıf durumda olduğunu öne sürdü.

Hain FETÖ'cü röportajda, "Şu an Türkiye'de silahlı kuvvetlerin çok zayıf durumda olduğunu, hatta uçak uçuramayacak hale geldiğini" söyledi.

Öte yandan yalan haberleriyle bilinen CNN International, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da eleştirilmiş hatta kanaldan bir muhabirin soru sormasına izin verilmemişti.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 10:39
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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BAYBURTLU RECEP BAYBURTLU RECEP

HER TÜRKKKKKKKK ASKER DOĞARRRRRRRRRRR

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.02.2017 15:34
Bayram Muradhan Bayram Muradhan

Alçaklar bu milletin hepsi zaten asker. Sen ne diyorsun Senin gibi üç-beş satılmış köpeklere mi kaldı. CIA in köpekleri Hain itler

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.02.2017 12:36
ihsan ihsan

CNN seni başkanın bile yalanladı sen yalan çarpıtma merkezisin kim inanır sana tuvalet kağıdısın

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evet5
hayır0
cevapla 01.02.2017 12:03
TEVFİK TEVFİK

ALÇAĞIN İŞİ ALÇAKLIK YAPMAK ZATEN ,BAŞKA NE BEKLENİRKİ BUNLARDAN ,SADECE ALÇAKLIK ,ÖBÜR TARAFTADA ALÇAKLAŞICAKLAR,,,

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evet3
hayır0
cevapla 01.02.2017 11:46
sarızlılar sarızlılar

israel ingiliz cia nın tasmalı beslemeleri... dönek gancık sırtlanlar sürüsü....

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.02.2017 11:15
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