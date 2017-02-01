CNN yine alçaklık peşinde!

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CNN, Türkiye'ye karşı algı operasyonuna devam ediyor. CNN, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ABD'ye kaçan FETÖ'cü firari ile röportaj yaptı.
Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportaj kimliği gizli tutulan FETÖ'cü 'üst düzey asker' olarak tanıtıldı.
Firari darbeci röportajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin zayıf durumda olduğunu öne sürdü.
Hain FETÖ'cü röportajda, "Şu an Türkiye'de silahlı kuvvetlerin çok zayıf durumda olduğunu, hatta uçak uçuramayacak hale geldiğini" söyledi.
Öte yandan yalan haberleriyle bilinen CNN International, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da eleştirilmiş hatta kanaldan bir muhabirin soru sormasına izin verilmemişti.
01 Şubat 2017, Çarşamba 10:39
kalan karakter 1000
HER TÜRKKKKKKKK ASKER DOĞARRRRRRRRRRR
Alçaklar bu milletin hepsi zaten asker. Sen ne diyorsun Senin gibi üç-beş satılmış köpeklere mi kaldı. CIA in köpekleri Hain itler
CNN seni başkanın bile yalanladı sen yalan çarpıtma merkezisin kim inanır sana tuvalet kağıdısın
ALÇAĞIN İŞİ ALÇAKLIK YAPMAK ZATEN ,BAŞKA NE BEKLENİRKİ BUNLARDAN ,SADECE ALÇAKLIK ,ÖBÜR TARAFTADA ALÇAKLAŞICAKLAR,,,
israel ingiliz cia nın tasmalı beslemeleri... dönek gancık sırtlanlar sürüsü....
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