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'dan 'ye destek

Terör örgütü 'nın sözde liderlerinden 'ye destek çıkan açıklamalarda bulundu. Terörist Duran Kalkan, hayır cephesi için çalışacaklarını duyurdu.

PKKdan CHPye destek

da HAYIR çıkması için, Anayasa paketinin içeriğinden çok Erdoğan karşıtlığı üzerine politika yürüten 'ye referandumda destek olarak HDP ve da kolları sıvadı.

"BAHÇELİ-ERDOĞAN ANLAŞTI, BİZİ BİTİRECEKLER"
Terör örgütü PKK'nın yönetiminde yer alan , başkanlık sistemi üzerine yaptığı bir konuşmada MHP lideri Bahçeli ve Erdoğan'ın PKK'yı yok etme konusunda anlaştığını, bu yüzden de Bahçeli'nin referandum sürecinde Erdoğan'a destek verdiğini belirtti.

PKK: KÜRDİSTAN'IN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DEYİN
Duran Kalkan konuşmasının devamında, Erdoğan'ın, Bahçeli'yle anlaşarak PKK'nın üzerine gideceğini ve bu yüzden de Türkiye'de her kesimin "Kürdistan'ın geleceği için" başkanlık sistemine karşı durmaları gerektiğini, HAYIR demeleri gerektiğini duyurdu.

"ERDOĞAN TEK ADAM OLMAK İSTİYOR"
Duran Kalkan ayrıca başkanlığın Erdoğan'a tek adamlığın yolunu açacağını ve anti demokratik bir düzenin kurulacağını da sözlerine ekledi.
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi 18:30
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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abbas abbas

her terörün arkasındada önündede C.H.P VARDIR

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evet0
hayır1
cevapla 31.01.2017 00:17
Engin.OK Engin.OK

tek adam diyonda sen Türkiyemiz içinde ne halt etmeye Kürdistan kurma hayalini yaşıyon sende tek adam olmak için GÜYA halkın için teröristlik yapıp neden savaşıyon? senin derdin neydi de masum insanları katlediyon gençleri kandırıyon diye sormazlar mı .saçmalığa bak karşıya laf at kendinin ne halt yediğine bakmadan vız vız vızla ne güzel hayat be KOMİKSİN!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.01.2017 23:49
ihpus2922 ihpus2922

kılıçtaroğlu bu ülkeye ettiği ihanetin bedelini er geç ödeyecektir.Terör örgütlerinin şak-şakcısı olmuş,chp'ye kimse inanmıyor ,chp ,vatan haini fetöcülerle dolmuş.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 30.01.2017 21:14
MRG MRG

sırf bunların yok edilmesi için bile ,evet

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 30.01.2017 21:00
&#220;lk&#252;c&#252; T&#252;rk Ülkücü Türk

erdoğan zaten gelinecek en yüksek mertebede salaklar..!! yeni türkiye için evet..!! erdoğan tek lider için evet..!! kahrolsun pkk ve yandaşları bu pkk salakları hala hayal peşinde koşsunlar 7 düvele savaş açmış milletin torunlarıyız ölümüne evet ..!! pkk yandaşları türk vatantaşlığından atılsın? vatan hainleri için idam gelsin bunu ancak liderimiz erdoğan başarır :)

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evet9
hayır0
cevapla 30.01.2017 19:52
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