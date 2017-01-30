Referandumda HAYIR çıkması için, Anayasa paketinin içeriğinden çok Erdoğan karşıtlığı üzerine politika yürüten CHP'ye referandumda destek olarak HDP ve PKK da kolları sıvadı.
"BAHÇELİ-ERDOĞAN ANLAŞTI, BİZİ BİTİRECEKLER"
Terör örgütü PKK'nın yönetiminde yer alan Duran Kalkan, başkanlık sistemi üzerine yaptığı bir konuşmada MHP lideri Bahçeli ve Erdoğan'ın PKK'yı yok etme konusunda anlaştığını, bu yüzden de Bahçeli'nin referandum sürecinde Erdoğan'a destek verdiğini belirtti.
PKK: KÜRDİSTAN'IN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DEYİN
Duran Kalkan konuşmasının devamında, Erdoğan'ın, Bahçeli'yle anlaşarak PKK'nın üzerine gideceğini ve bu yüzden de Türkiye'de her kesimin "Kürdistan'ın geleceği için" başkanlık sistemine karşı durmaları gerektiğini, HAYIR demeleri gerektiğini duyurdu.
"ERDOĞAN TEK ADAM OLMAK İSTİYOR"
Duran Kalkan ayrıca başkanlığın Erdoğan'a tek adamlığın yolunu açacağını ve anti demokratik bir düzenin kurulacağını da sözlerine ekledi.
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her terörün arkasındada önündede C.H.P VARDIR
tek adam diyonda sen Türkiyemiz içinde ne halt etmeye Kürdistan kurma hayalini yaşıyon sende tek adam olmak için GÜYA halkın için teröristlik yapıp neden savaşıyon? senin derdin neydi de masum insanları katlediyon gençleri kandırıyon diye sormazlar mı .saçmalığa bak karşıya laf at kendinin ne halt yediğine bakmadan vız vız vızla ne güzel hayat be KOMİKSİN!!!
kılıçtaroğlu bu ülkeye ettiği ihanetin bedelini er geç ödeyecektir.Terör örgütlerinin şak-şakcısı olmuş,chp'ye kimse inanmıyor ,chp ,vatan haini fetöcülerle dolmuş.
sırf bunların yok edilmesi için bile ,evet
erdoğan zaten gelinecek en yüksek mertebede salaklar..!! yeni türkiye için evet..!! erdoğan tek lider için evet..!! kahrolsun pkk ve yandaşları bu pkk salakları hala hayal peşinde koşsunlar 7 düvele savaş açmış milletin torunlarıyız ölümüne evet ..!! pkk yandaşları türk vatantaşlığından atılsın? vatan hainleri için idam gelsin bunu ancak liderimiz erdoğan başarır :)
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