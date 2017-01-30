Referandumda HAYIR çıkması için, Anayasa paketinin içeriğinden çok Erdoğan karşıtlığı üzerine politika yürüten CHP'ye referandumda destek olarak HDP ve PKK da kolları sıvadı.

"BAHÇELİ-ERDOĞAN ANLAŞTI, BİZİ BİTİRECEKLER"

Terör örgütü PKK'nın yönetiminde yer alan Duran Kalkan, başkanlık sistemi üzerine yaptığı bir konuşmada MHP lideri Bahçeli ve Erdoğan'ın PKK'yı yok etme konusunda anlaştığını, bu yüzden de Bahçeli'nin referandum sürecinde Erdoğan'a destek verdiğini belirtti.

PKK: KÜRDİSTAN'IN GELECEĞİ İÇİN HAYIR DEYİN

Duran Kalkan konuşmasının devamında, Erdoğan'ın, Bahçeli'yle anlaşarak PKK'nın üzerine gideceğini ve bu yüzden de Türkiye'de her kesimin "Kürdistan'ın geleceği için" başkanlık sistemine karşı durmaları gerektiğini, HAYIR demeleri gerektiğini duyurdu.

"ERDOĞAN TEK ADAM OLMAK İSTİYOR"

Duran Kalkan ayrıca başkanlığın Erdoğan'a tek adamlığın yolunu açacağını ve anti demokratik bir düzenin kurulacağını da sözlerine ekledi.



