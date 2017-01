Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ( YÖKDİL ) Projesi kapsamında dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yeni bir sınav getiriliyor.YÖK Başkanlığınca özellikle doktora öğrencilik ve doçentlik başvuru süreçlerinde baraj niteliğinde olan dil sınavının geliştirilmesine yönelik olarak adayların alanlarındaki dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak yeni bir sınav yapılacak. Sınavla ilgili YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç basın mensuplarına bilgi verdi. Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmesinin ancak nitelikli bilgi üretimi ve insan faktörü ile mümkün olabileceğini vurgulayan YÖK Başkanı Saraç, "Bu amaca yönelik olarak yeni YÖK olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattık. Bunların arasında yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz 100/2000 projesi (ülkemizin 100 öncelikli alanında 2 bin doktora insan kaynağı yetiştirilmesi), ihtisaslaşma odaklı bin araştırma görevlisi kadrosu gibi doktoralı insan kaynağının arttırılması projelerimiz yer almaktadır. Yine geçtiğimiz yıl yeniden düzenlemesi yapılan doçentlik başvuru kriterleri de bu kapsamdaki girişimlerimizin arasındaydı. Başlatılan bu yeni girişimlerimiz akademide olumlu bir şekilde değerlendirilmiş olmakla birlikte doktora öğrenci ve doçentlik başvuru süreçlerinde en önemli istek her iki süreçlerin de baraj niteliğinde olan dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde oldu" ifadelerini kullandı.Sınav tarihi hakkında bilgi veren Saraç, "YÖKDiL sınavı için YÖK tarafından başlatılan bu çalışmada sınav sorularının hazırlanması süreci dil yetkinliği konusunda deneyimli Ankara Üniversitesi tarafından, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. YÖKDiL sınavı ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir ve yılda iki kez gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.Saraç'ın verdiği bilgiye göre, ücreti 75 TL olarak belirlenen sınava başta yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar katılabilecek. Sınavın başarısı ilgili mevzuat düzenlemelerinde ve YDS sınavında uygulandığı gibi doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde ise en az 65 olması gerekecek. Bu sınav YDS'yi etkilememekle beraber adaylar her iki sınava da girebilecek ve her iki sınavın da eşit geçerliliği olacak.YÖKDİL Sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren http://yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılabilecek.