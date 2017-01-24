Yannis yaptiniz

8 asker, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenleyen timin içinde yer aldı. Kanlı girişim başarısız olunca helikopterle Yunanistan’a kaçtı! Dün o hainlerin iade davası vardı! FETÖ’cüler takım elbiselerini kuşandı! Kelepçe takmadı! Hakim karşısına çıktı. Savcı Yannis Pantelis ise “Türkiye’de idam var. Geri göndermeyelim” diyerek görüşünü açıkladı!
Türkiye FETÖ'cü hainlere yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyon başlattı. Ancak üst akıl, FETÖ'cü hainlere destekte sınır tanımadı! Yunanistan ise cuntacıları koruma altına aldı. Buna göre BinbaşıGencay Büyük (40), BinbaşıAhmet Güzel (40), YüzbaşıAbdullah Yetik (37), YüzbaşıFeridun Çoban (37), YüzbaşıSüleyman Özkaynakçı (35),Yüzbaşı Uğur Uçan(36), BaşçavuşBilal Kurugül(41) ile BaşçavuşMesut Fırat (38) 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişiminde yer aldı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için hareket eden hainlerin yanındaydı. Kalleş girişim başarısız olunca 8 cuntacı, helikopterle Yunanistan'a kaçtı. Türkiye, cuntacıların iadesi için Yunanistan'a hem diplomatik uyarı yaptı hem de heyet yolladı! Ancak Komşu, "Türkiye'de idam cezasıvar" deyip hainleri adeta koruma çemberine aldı! Yani Yunan mahkemesi, Türkiye'de olmayan bir kanuna rağmen kendi kendine bahane hazırlamıştı. OlimpiyatKöyü'nde özel olarak ağırlanan8 asker ise dün başkent Atina'dahakim karşısına çıktı. Teröristbaşı Gülen'in askerleri, takım elbiselerini giyip tıraşlarını olup özel araçla mahkemeye ulaştırıldı. Ellerinekelepçe takılmadı. Darbecilerayrı ayrı mahkeme salonunaalındı. 3 farklı hakim grubutarafından yargılandı.
HAZIR DEĞİLLERMİŞ! Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), Kriminal Büro Savcısı Yannis Pantelis ise "Türkiye'deidam cezası ve işkence var. Gerigöndermeyelim" şeklinde yalan dolu bir görüş açıkladı. Mahkeme "Konuya ilişkin görüşmelerindevam ettiği ve henüz hazırolmadıklarını" belirterek kararduruşmasını 26 Ocak'a bıraktı. Öte yandan Atina'daki temyiz mahkemesi, üç ayrı duruşmanın ardından, üç askerin Türkiye'yeiadesini kabul etmiş, beşaskerin iadesini ise reddetmişti.Üç darbeci asker ise temyizbaşvurusu yapmıştı.
* 8 darbeci, burada kalıyor. 3 öğün yemek yiyip birbirleriyle sohbet ediyor.
OLİMPİYAT KÖYÜ'NDEKALIYORLAR TAKVİM bir süre önce Yunanistan'ın darbecilere hizmette sınır tanımadığını ortaya çıkardı. Buna göre 8 cuntacı için Atina Olimpiyat Köyü ayarlandı! 2004 yılındaki Olimpiyatlar için yapılan köy, koca bir alanda bulunmaktaydı. 15 bin kişilik bu köyün içinde bir de nezarethane vardı! TAKVİM'in görüntülediği o nezarethane otelden farksızdı. 8 terörist için 2'şer kişilik 4 ayrı oda hazırlandı. Otel odasındanfarksız olan nezarethanelerde 24saat sıcak su vardı. Ayrıca hainlere 3 öğün yemek verildiği ortaya çıktı. FETÖ'cü askerlerin birbirleriyle görüşmeleri için izni vardı. Tüm bugörüntüler Komşu'nun FETÖcuntasına gösterdiği ilgiyi dekanıtladı. Öte yandan darbeciler helikopterle Dedeağaç'a kaçarken yanlarında bir sivil de vardı. Yunanlılar'ın bu sivili de sakladığıortaya çıktı.
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