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Yannis yaptiniz

8 asker, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast düzenleyen timin içinde yer aldı. Kanlı girişim başarısız olunca helikopterle Yunanistan’a kaçtı! Dün o hainlerin iade davası vardı! ’cüler takım elbiselerini kuşandı! Kelepçe takmadı! Hakim karşısına çıktı. Savcı Yannis Pantelis ise “Türkiye’de idam var. Geri göndermeyelim” diyerek görüşünü açıkladı!

Yannis yaptiniz
Türkiye 'cü hainlere yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyon başlattı. Ancak üst akıl, FETÖ'cü hainlere destekte sınır tanımadı! Yunanistan ise cuntacıları koruma altına aldı. Buna göre Binbaşı Gencay Büyük (40), Binbaşı Ahmet Güzel (40), Yüzbaşı Abdullah Yetik (37), Yüzbaşı Feridun Çoban (37), Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı (35), Yüzbaşı Uğur Uçan (36), Başçavuş Bilal Kurugül (41) ile Başçavuş Mesut Fırat (38) 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişiminde yer aldı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek için hareket eden hainlerin yanındaydı. Kalleş girişim başarısız olunca 8 cuntacı, helikopterle Yunanistan'a kaçtı. Türkiye, cuntacıların iadesi için Yunanistan'a hem diplomatik uyarı yaptı hem de heyet yolladı! Ancak Komşu, "Türkiye'de idam cezası var" deyip hainleri adeta koruma çemberine aldı! Yani Yunan mahkemesi, Türkiye'de olmayan bir kanuna rağmen kendi kendine bahane hazırlamıştı. Olimpiyat Köyü'nde özel olarak ağırlanan 8 asker ise dün başkent Atina'da hakim karşısına çıktı. Teröristbaşı Gülen'in askerleri, takım elbiselerini giyip tıraşlarını olup özel araçla mahkemeye ulaştırıldı. Ellerine kelepçe takılmadı. Darbeciler ayrı ayrı mahkeme salonuna alındı. 3 farklı hakim grubu tarafından yargılandı.

HAZIR DEĞİLLERMİŞ!
(Arios Pagos), Kriminal Büro Savcısı Yannis Pantelis ise "Türkiye'de idam cezası ve işkence var. Geri göndermeyelim" şeklinde yalan dolu bir görüş açıkladı. Mahkeme "Konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiği ve henüz hazır olmadıklarını" belirterek karar duruşmasını 26 Ocak'a bıraktı. Öte yandan Atina'daki temyiz mahkemesi, üç ayrı duruşmanın ardından, üç askerin Türkiye'ye iadesini kabul etmiş, beş askerin iadesini ise reddetmişti. Üç darbeci asker ise temyiz başvurusu yapmıştı.


* 8 darbeci, burada kalıyor. 3 öğün yemek yiyip birbirleriyle sohbet ediyor.

OLİMPİYAT KÖYÜ'NDE KALIYORLAR
TAKVİM bir süre önce Yunanistan'ın darbecilere hizmette sınır tanımadığını ortaya çıkardı. Buna göre 8 cuntacı için Atina Olimpiyat Köyü ayarlandı! 2004 yılındaki Olimpiyatlar için yapılan köy, koca bir alanda bulunmaktaydı. 15 bin kişilik bu köyün içinde bir de nezarethane vardı! TAKVİM'in görüntülediği o nezarethane otelden farksızdı. 8 terörist için 2'şer kişilik 4 ayrı oda hazırlandı. Otel odasından farksız olan nezarethanelerde 24 saat sıcak su vardı. Ayrıca hainlere 3 öğün yemek verildiği ortaya çıktı. FETÖ'cü askerlerin birbirleriyle görüşmeleri için izni vardı. Tüm bu görüntüler Komşu'nun FETÖ cuntasına gösterdiği ilgiyi de kanıtladı. Öte yandan darbeciler helikopterle Dedeağaç'a kaçarken yanlarında bir sivil de vardı. Yunanlılar'ın bu sivili de sakladığı ortaya çıktı.
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