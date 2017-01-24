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Vespa tur

Motosiklet tutkunu , 1969 yılında aldığı Vespa ile dünyanın etrafını 5 kez dolaştı

Vespa tur
Ordulu (82), ömrünün 36 yılını şehir motosikleti olan Vespa'nın üzerinde geçirdi. Gürsoy, 1969'da aldığı motosiklet ile dünya turuna çıktı. Bugüne kadar dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan Gürsoy, 50 günde New York'tan Seattle'a gitti. Montreal'e kadar Kanada'yı dolaştı. Sıcaktan motor aksamlarının eridiği Teksas Çölü'nü ise bir günde geçti. Avrupa'da gezmedik ülke bırakmayan, Gürsoy, Ordu-Londra arasında 19 kez gidip geldi. Günümüz motosiklet tutkunlarına meydan okuyan Gürsoy, "Ben bugüne kadar 215 bin km yaptım. Dünyanın etrafının 46 bin km. olduğu düşünülürse dünyanın etrafını 5 kez dolaşmışım" dedi.
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