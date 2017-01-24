Ordulu Osman Gürsoy (82), ömrünün 36 yılını şehir motosikleti olan Vespa'nın üzerinde geçirdi. Gürsoy, 1969'da aldığı motosiklet ile dünya turuna çıktı. Bugüne kadar dünyanın etrafını 5 kez dolaşacak kadar yol yapan Gürsoy, 50 günde New York'tan Seattle'a gitti. Montreal'e kadar Kanada'yı dolaştı. Sıcaktan motor aksamlarının eridiği Teksas Çölü'nü ise bir günde geçti. Avrupa'da gezmedikülke bırakmayan, Gürsoy, Ordu-Londra arasında 19 kez gidip geldi. Günümüz motosiklet tutkunlarına meydan okuyan Gürsoy, "Benbugüne kadar 215 bin km yaptım. Dünyanınetrafının 46 bin km. olduğu düşünülürsedünyanın etrafını 5 kez dolaşmışım" dedi.
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