Yol Durumu
  1. Yannis yaptiniz
  2. Tarihi hırsız

Ölümden döndü

Ölümden döndü
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşayan işadamı Cemal Karagözlü (56), dün sabah Adana Havalimanı'ndan kalkacak İstanbul uçağına yetişmek istedi. Ancak uçağına binmesine birkaç saat kala sol kolunda ağrı hisseden Karagözlü, kalbinden şüphelendi. Bunun üzerine işadamı havalimanına gitmek yerine hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirildiği belirlenen işadamının, kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlendi. Ameliyatla tıkalı olan kalp damarına stent takılan Karagözlü, 1 gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veli Kaya, "Hasta uçağa binseydi, yaşama şansı çok düşüktü" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar