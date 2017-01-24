Ölümden döndü

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşayan işadamı Cemal Karagözlü (56), dün sabah Adana Havalimanı'ndan kalkacak İstanbul uçağına yetişmek istedi. Ancak uçağına binmesine birkaç saat kala sol kolunda ağrı hisseden Karagözlü, kalbinden şüphelendi. Bunun üzerine işadamı havalimanına gitmek yerine hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirildiği belirlenen işadamının, kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlendi. Ameliyatla tıkalı olan kalp damarına stent takılan Karagözlü, 1 gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Veli Kaya, "Hasta uçağa binseydi, yaşama şansı çok düşüktü" dedi.