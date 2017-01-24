Ölümden döndü

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde yaşayan işadamı CemalKaragözlü (56), dün sabah Adana Havalimanı'ndan kalkacak İstanbul uçağına yetişmek istedi. Ancak uçağına binmesine birkaçsaat kala sol kolunda ağrıhisseden Karagözlü, kalbindenşüphelendi. Bunun üzerine işadamı havalimanına gitmek yerine hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirildiği belirlenen işadamının, kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu belirlendi. Ameliyatla tıkalı olan kalp damarına stent takılan Karagözlü, 1 gün hastanede kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. VeliKaya, "Hasta uçağa binseydi,yaşama şansı çok düşüktü" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.