Ölümcül operasyon

Antalya'da iki sivil polis, eşi vefat eden ve iki oğluyla oturan Hamide Yücel'in evine geldi. Polislerden biri, iddiaya göre silahını çıkarıp evin girişinde arkadaşlarıyla oturan Ali Yücel'i gözaltına almak istedi. Sesler üzerine dışarı çıkan anne Yücel, polislere, 'Siz kimsiniz oğlum, neden geldiniz' dedi. Polis ise "Çekil teyze, oğlun cinayet işlemiş Onu almaya geldik" diye cevap verdi. Ardından oğlu Yücel'i kelepçeledi. Bunu gören yaşlı kadın, fenalaşıp yere yığıldı. Bu sırada sivil polislerden biri ambulans çağırırken, diğeri yanındaki dosyada bulunan fotoğrafı inceleyince aradıkları kişinin Ali Yücel olmadığını fark etti. Annesinin kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen Yücel, sağlık görevlileri gelene kadar kalp masajı yaptı. Hamide Yücel, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hamide Yücel için dün cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. İki oğlu Köksal ve Ali Yücel, birbirine sarılarak isyan etti.