"O parada şehit kanı var"

Türkiye'ye attığı soykırım iftirasının eleştirilmesine tahammül edemeyen Yeşiller Partisi Genel Başkanı Cem Özdemir, başından geçen son olayla çılgına döndü.
Özdemir, Taksiciler Odası ve Taksiciler Birliği'ne bir şikayet mektubu yazdı. Taksiciler Odası Başkanı Leszek Nadolski ise, Berlin'deki taksicilerin sadece yüzde 10'unu temsil ettiklerini belirterek, yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi.
TOKAT GİBİ CEVAP
Özdemir mektubunda son olayını şöyle anlattı: "Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför, 'Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var' diyerek bahşişi reddetti. Bu fanatik insanlara, Almanya'da yaşadıklarını bariz şekilde belli etmek gerekir" dedi. Taksiciler Odası'ndan çözüm bulmasını isteyen Özdemir, yaptırım talep etti.
HAİN CAN'A DA TAKSİ YOK
Kendisini Alevi ve Kürt taksicilerin tehditler konusunda uyardığını belirten Cem Özdemir, "Taksiye binemeyen sadece siyasiler değil" dedi. Vatana ihanet etmesi karşılığında Almanya'da ödüllere boğulan, üç ayrı burstan para yağdırılan ve pasaport verilen Can Dündar'ın kendisine gösterilen tepkiler karşılığında Berlin'de taksiye binemez olduğu kaydedildi.
SABAH AVRUPA
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helal olsun eşşeğe eşşek demesen kendini at zanneder.
ADAM TAM KATIKSIZ HAİN VE SOYTARI......
cibilliyetsiz herifler yüzlerine tükürsen şükür der
herkes yaptığını çeker ama ah alanın vah haline keltek ........
Eiski bir Taksi söförü olarak bu Taksici arkadasin alnindan öpüyorum.helal olsun..
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