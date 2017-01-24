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"O parada şehit kanı var"

Türkiye'ye Ermeni soykırımı iftirasını atan , li bir nin, verdiği bahşişi, "O parada şehit kanı var" diyerek geri çevirmesi üzerine çılgına döndü.

O parada şehit kanı var

Türkiye'ye attığı soykırım iftirasının eleştirilmesine tahammül edemeyen Yeşiller Partisi Genel Başkanı , başından geçen son olayla çılgına döndü.

Özdemir, ler Odası ve Taksiciler Birliği'ne bir şikayet mektubu yazdı. Taksiciler Odası Başkanı Leszek Nadolski ise, 'deki taksicilerin sadece yüzde 10'unu temsil ettiklerini belirterek, yapacak bir şeyleri olmadığını söyledi.

TOKAT GİBİ CEVAP
Özdemir mektubunda son olayını şöyle anlattı: "Gideceğim yere gelince, taksiciye parayı ödedim, bir de bahşiş bıraktım. Ama şoför, 'Bu parada, darbe girişiminde ölen Türk şehitlerinin kanı var' diyerek bahşişi reddetti. Bu fanatik insanlara, Almanya'da yaşadıklarını bariz şekilde belli etmek gerekir" dedi. Taksiciler Odası'ndan çözüm bulmasını isteyen Özdemir, yaptırım talep etti.



HAİN CAN'A DA TAKSİ YOK
Kendisini Alevi ve Kürt taksicilerin tehditler konusunda uyardığını belirten Cem Özdemir, "Taksiye binemeyen sadece siyasiler değil" dedi. Vatana ihanet etmesi karşılığında Almanya'da ödüllere boğulan, üç ayrı burstan para yağdırılan ve pasaport verilen 'ın kendisine gösterilen tepkiler karşılığında Berlin'de taksiye binemez olduğu kaydedildi.

SABAH AVRUPA
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  • 24 Ocak 2017, Salı 11:09
YORUMLAR 10 yorum yapıldı

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hizipsavar hizipsavar

helal olsun eşşeğe eşşek demesen kendini at zanneder.

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 15:28
R&#220;ŞT&#220; RÜŞTÜ

ADAM TAM KATIKSIZ HAİN VE SOYTARI......

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 15:08
ihsan ihsan

cibilliyetsiz herifler yüzlerine tükürsen şükür der

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 14:40
&#231;oban çoban

herkes yaptığını çeker ama ah alanın vah haline keltek ........

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 14:17
Ugurlu Ugurlu

Eiski bir Taksi söförü olarak bu Taksici arkadasin alnindan öpüyorum.helal olsun..

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evet0
hayır0
cevapla 24.01.2017 13:27
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