Namus cinayeti

Adana'da E.T. (21) ile evli olan Özkan Tatlı'nın (31), oturdukları iki katlı evin birinci katına, dini nikahlı Ferdi Çağlar (32) ile Dilek Z. (25) çifti taşındı. İddiaya göre, bir süre sonra Özkan Tatlı, komşusu Dilek Z.'ye sarkıntılık yaptı. Bu olaylar yaşanırken Dilek Z. ile Ferdi Ç. de geçimsizlik nedeniyle sürekli kavga etmeye başladı. 20 Ocak günü Dilek Z. ile Ferdi Ç. yine kavga edince, Ferdi Ç. evi terk edip gitti. Ferdi Ç. akşam eve gelmeyince Dilek Z. evden ayrılıp kocasını aramaya başladı. Ancak bulamadı. Döndüğünde ise evde Özkan Tatlı ile karşılaştı.



POMPALI TÜFEKLE VURDU

Evine izinsiz girilmesine sinirlenen Dilek Z., Özkan Tatlı ile kavga etti. Daha sonra da telefonla eşini aradı. Ancak eşi telefonu açmayınca SMS atıp, "Özkan eve girmiş beni rahatsız ediyor, uzun süredir de bana cinsel içerikli mesajlar atıyordu" diye yazınca, Ferdi Ç. arkadaşı Ahmet B.'yi (27) alarak eve geldi. Taraflar arasında satırlı, pompalı tüfekli kavga çıktı. Özkan Tatlı, Ferdi ve Ahmet'i satırla yaraladı. Bunun üzerine Ferdi Ç. pompalı tüfeği alıp ateş ederek Özkan Tatlı'yı öldürdü. Olayın ardından Ferdi Ç. ile eşi Dilek Ç., yakalandı. Yaralanan Ahmet B. ise tedavi altına alındı.