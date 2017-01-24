Kılıçdaroğlu sokağa iniyor

Partisinin 81 il başkanı ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle yaptığı toplantılarda, referandum ihtimaline karşı partisinin yol haritasını belirleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "sokağa çıkın" talimatını verdi. Bu süreçte, değişik illerde yapılacak toplantılarla, halkla buluşacak olan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bire bir temas kurmak için ev ve esnaf ziyaretleri de gerçekleştirmek istediğini açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla da bir araya geleceği ve sosyal medyanın da ciddi şekilde kullanılmasını isteyeceği belirtildi.