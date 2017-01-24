Kanlı operasyon!

İzmir Opera Bale'de heykeltraş olarak çalışan Ozan Özcan (34), görev için Samsun'a gitti. Burada Samsunlu senarist arkadaşı Arif Nas (36) ile bir araya geldi. Kimliği belirlenemeyen 3 genç ise Anıt Park'ta oturan Nasile Özcan'ın yanına gitti. Sigara isteyen gençler, daha sonra tartıştıkları Özcan'a tabancayla ateş etti. Özcan dizlerinden vurulurken, polis çağırmak için olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Nas ise peşine düşensaldırganlar tarafındandarp edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamakiçin harekete geçti.
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