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Kanlı operasyon!

Kanlı operasyon!
İzmir Opera Bale'de heykeltraş olarak çalışan Ozan Özcan (34), görev için Samsun'a gitti. Burada lu senarist arkadaşı Arif Nas (36) ile bir araya geldi. Kimliği belirlenemeyen 3 genç ise Anıt Park'ta oturan Nas ile Özcan'ın yanına gitti. Sigara isteyen gençler, daha sonra tartıştıkları Özcan'a tabancayla ateş etti. Özcan dizlerinden vurulurken, polis çağırmak için olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Nas ise peşine düşen saldırganlar tarafından darp edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için harekete geçti.
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