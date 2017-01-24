Hazır acil

Denizli'de yaşayan ve daha önce kanser tedavisi gören Fatma Kuzu (64), 2 Ocak'ta Umre ziyaretine gitti. Mekke'de 16 Ocak günü aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Kuzu'nun durumu ağırlayınca yoğun bakıma alındı. Bu nedenle Türkiye'ye getirilemeyince, Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Cidde'ye inen ambulans uçak, hasta kadını Türkiye'ye getirdi. Hasan Kuzu, "Kara kara düşünürken, bakanlık aklımıza geldi. Yetkililere durumu ilettik. Hastamızı memleketimize naklettiler. İşte büyükTürkiye bu" dedi.
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