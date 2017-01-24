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Hazır acil

Hazır acil
Denizli'de yaşayan ve daha önce kanser tedavisi gören Fatma Kuzu (64), 2 Ocak'ta Umre ziyaretine gitti. 'de 16 Ocak günü aniden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Kuzu'nun durumu ağırlayınca yoğun bakıma alındı. Bu nedenle Türkiye'ye getirilemeyince, Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Cidde'ye inen , hasta kadını Türkiye'ye getirdi. Hasan Kuzu, "Kara kara düşünürken, bakanlık aklımıza geldi. Yetkililere durumu ilettik. Hastamızı memleketimize naklettiler. İşte büyük Türkiye bu" dedi.
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