Doğu Afrika turuna Mozambik'te devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Mutluyum zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin çok daha farklı yürüyeceği kanaatindeyim. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye'de daha önce bir araya gelmiştim. 3 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı sıfatıyla geliyorum. Mozambik, bağımsızlığını kazanmasının ardıdan yaşadığı zor günleri geride bırakmıştır. Mozambik, Afrika kıtasının istikrarlı ülkelerinden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

İlgili bakanlarımız verimli görüşmeler yaptı. Bundan sonraki süreçte bu ilişkilerin devam etmesi kanaatindeyim. İlgili bakanlarımız önemli anlaşmalara imza attı. Biraz sonra özel sektör temsilcileri ile biraraya geleceğiz. Bunların içinde her sektörden yatırımcılar var. Özellikle Mozambik'te ne gibi yatırımlar yapılır ve Türkiye çok daha güçlü bir duruma gelsin. Bunun kazan-kazan anlayışı içinde olması gerektiğine inanıyorum. Bizler bu alanlardaki tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. TİKA'nın burada bir ofis açmak istediğini ifade ettim. Ajansımızın yürüttüğü başarılı çalışmaları burada da sürdüreceğine inanıyorum.



ERDOĞAN, FETÖ İÇİN MOZAMBİK'İ UYARDI

Sayın Cumhurbaşkanı ile 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ'yü konuştuk. Zira Mozambik ve belli yerlerde bunların uzantıları dünyanın dört bir köşesinde mevcut. Mozambik'te de bu örgütün yapılanma ihtimali olabilir, Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda uyarıda bulundum. Bu bir dost tavsiyesidir. Birlikte zor günde aşacağımız konular var. Biz her şeye hazırız ve biz Mozambik'in kara gün dostuyuz.